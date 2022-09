Ligue des champions: pourquoi Kimpembe ne sera pas suspendu face à la Juventus

Malgré son carton jaune reçu lors du huitième de finale retour face au Real Madrid la saison dernière, Presnel Kimpembe ne sera pas suspendu pour la réception de la Juventus Turin, mardi soir.

Christophe Galtier tient une bonne nouvelle avant les débuts du PSG en Ligue des champions, ce mardi face à la Juventus au Parc des Princes (à suivre à 21 heures sur RMC Sport 1). Malgré son accumulation de cartons jaunes lors de la dernière édition de la coupe aux grandes oreilles, Presnel Kimpembe postule bien pour une place de titulaire.

Averti à Madrid lors du huitième de finale retour de Ligue des champions en mars dernier alors qu'il était sous le coup d'un match de suspension en cas de nouveau carton jaune, le défenseur du PSG n'est pas dans le même cas de figure qu'Alexis Sanchez, qui manquera le déplacement de l'OM à Tottenham mercredi.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

Un point spécifique du règlement

L'article 52.05 du règlement de la Ligue des champions précise que "les suspensions non purgées à la suite d'avertissements répétés et les avertissements simples infligés dans l'UEFA Champions League [...] sont annulés au terme de la saison." Les trois cartons jaunes reçus par Presnel Kimpembe la saison dernière sont donc annulés, contrairement au rouge infligé à Alexis Sanchez avec l'Inter, lors du huitième de finale face à Liverpool. Sur la pelouse d’Anfield, l’attaquant chilien avait reçu un deuxième avertissement à la 62e, une minute après avoir servi Lautaro Martinez, auteur du seul but de la rencontre (0-1).

Pour la réception de la Juventus, Christophe Galtier garde toutefois une incertitude concernant l'état du genou de Vitinha. Touché au genou face à Nantes, l'ancien joueur de Porto avait renoncé à poursuivre la rencontre après s’être rassis sur la pelouse. Contraint de laisser sa place à Renato Sanches à la Beaujoire, il a passé des examens qui se sont révélés plutôt rassurants dimanche matin mais le PSG fera un nouveau point de l'état du genou gauche du milieu de terrain portugais ce lundi matin. Vitinha pourrait participer à la séance d'entraînement programmée à 11 heures au Camp des Loges, avant d'envisager une place dans le groupe pour affronter la Juventus.