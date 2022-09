OM: Tudor a sanctionné Luis Suarez après son geste "exagéré" contre Clermont

Igor Tudor est revenu vendredi sur la colère de Luis Suarez pendant la rencontre face à Clermont en milieu de semaine. Si l'entraîneur marseillais a compris la frustration de l'attaquant colombien, il a décidé de le sanctionner avant de le relancer sur le terrain contre Auxerre.

Dimitri Payet touché à un mollet et forfait, Arkadiusz Milik parti à la Juve et Bamba Dieng en train de négocier un transfert à Nice... Igor Tudor se retrouve privé de plusieurs solutions offensives pour le déplacement à Auxerre ce samedi lors de la sixième journée de Ligue 1. Mais l'entraîneur de l'Olympique de Marseille peut compter sur un Luis Suarez particulièrement motivé et qui s'est même permis un geste d'humeur cette semaine quand il a ciré le banc contre Clermont. Un geste que le technicien croate n'a pas vraiment apprécié.

"Luis (Suarez) c’est vraiment un bon joueur, il est fort. On l’a voulu ici, moi aussi personnellement. Je pense que son geste était exagéré, a estimé le coach phocéen vendredi face à la presse. C’est pourquoi il va avoir une amende. Je comprends pourquoi il était énervé. C’est même juste qu’il soit énervé mais son geste était vraiment exagéré."

Suarez à l'amende... mais titulaire contre l'AJA

Mis à l'amende pour son coup de sang jugé excessif, Luis Suarez jouera bien face au promu bourguignon ce samedi en championnat. À égalité de points avec le PSG en tête du classement, l'OM ne peut se permettre de laisser passer une chance de victoire contre un adversaire à sa portée. Et si Igor Tudor l'a sanctionné, il compte bien sur le buteur colombien.

"Après j’ai parlé avec lui. Je lui ai dit que ce n’était pas un geste à faire et que c’est pour cela qu’il allait prendre une amende, a encore expliqué l'entraîneur phocéen. Mais je lui aussi dit qu’il allait être titulaire samedi. Donc finalement, même avec l’amende, il était quand même content." La colère passagère de Luis Suarez n'a donc pas ruiné le beau début de saison de l'OM. Histoire de définitivement tourner la page, l'attaquant n'a plus qu'à marquer et tout sera sûrement pardonné.