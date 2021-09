Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Bruges-PSG?

Le PSG entame sa campagne de Ligue des champions par un déplacement à Bruges, ce mercredi (21h). Dans le nord-ouest de la Belgique, le club de la capitale devrait en profiter pour lancer son trio de feu: Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé. Un événement planétaire.

C’est un soir de grandes affiches. Avec un Liverpool-AC Milan et un Inter-Real Madrid au programme, la suite du début de la Ligue des champions ne manque pas de saveur. Mais ce mercredi, tous les regards seront tournés vers le stade Jan-Breydel, l’antre du FC Bruges. C’est là que le PSG va débuter sa nouvelle campagne de C1. Et le club de la capitale devrait en profiter pour aligner son trio de feu: Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé. Un événement attendu impatiemment aux quatre coins du globe.

Les trois stars sont aptes pour ce déplacement dans le nord-ouest de la Belgique et Mauricio Pochettino ne devrait pas se priver de les associer pour la première fois. Malgré son départ avorté au Real dans les dernières heures du mercato, Mbappé semble toujours aussi motivé. Neymar a retrouvé une silhouette impeccable et Messi a remis la machine en route avec l’Argentine.

Navas ou Donnarumma dans les buts?

Tout semble réuni pour vivre un grand moment, même s’il faudra un peu de temps à ce trident incroyable pour apprendre à cohabiter. Sans parler de l’équilibre défensif que le PSG va devoir mettre en place pour compenser, sachant qu’Idrissa Gueye est suspendu, alors que Marco Verratti et Sergio Ramos sont à l’infirmerie. Il sera aussi intéressant de voir qui de Keylor Navas ou de Gianluigi Donnarumma débutera l’aventure en C1 dans les buts.

Après un début de saison tonitruant, Achraf Hakimi sera également l’une des attractions de la rencontre dans son couloir droit. Bruges en tremble d’avance, forcément. Les amateurs de foot eux s’en délectent, bien au-delà des supporters parisiens. Pour assister à ce match au parfum historique, dont le coup d’envoi sera donné à 21h, il faudra se brancher sur RMC Sport 1. Canal + le diffusera également.

