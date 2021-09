PSG: "pas content" du Real, Leonardo ne voit pas Mbappé s'en aller en juin

Leonardo a réaffirmé l'attachement du PSG pour Kylian Mbappé, qu'il n'a "jamais pensé" à laisser partir au Real Madrid lors du mercato estival. Le directeur sportif brésilien est convaincu qu'une prolongation de contrat du champion du monde, engagé jusqu'en 2022, demeure possible.

Il a non seulement "jamais pensé" à se séparer de Kylian Mbappé cet été, mais il pense aussi qu'une prolongation de contrat est toujours possible. Dans une interview diffusée mardi soir par Canal+, Leonardo a réalisé un nouveau point sur l'avenir du champion du monde au sein du Paris Saint-Germain (son contrat expire en juin 2022). Le directeur sportif brésilien a d'abord estimé que le non-départ de l'attaquant vers le Real Madrid, à la fin du mercato, était en fait la seule issue possible dans ce dossier.

"On n'a jamais pensé à faire tout ça sans Kylian", a affirmé Leonardo, déplorant par ailleurs la façon de faire du club espagnol. "On n'a pas été content du comportement du Real Madrid. Commencer une négociation pour un des meilleurs joueurs au monde lors de la dernière semaine du mercato, ça crée une situation qu'on n'a pas aimée. (...) On a été clair par rapport à l'offre. Ce n'était pas suffisant, c'était moins que ce qu'on a payé. La dernière offre dont ils ont parlé n'est jamais arrivée. Tu ne peux pas organiser un mercato pendant deux, trois ou quatre mois, et changer tes plans comme ça".

"Personne ne pense au futur du PSG sans Kylian"

Leonardo a ensuite recentré son propos sur Kylian Mbappé, qu'il espère encore convaincre de prolonger son contrat au-delà de 2022. "Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. [...] Personne ne pense au futur du Paris Saint-Germain sans Kylian", a-t-il martelé.

"Kylian représente un peu la différence entre le superficiel et le profond. [...] Le rapport de Kylian avec le Paris Saint-Germain est profond. C'est pour ça qu'on ne pense pas à autre chose", a aussi déclaré Leonardo, plus élogieux que jamais par rapport à la star de 22 ans. "Kylian représente beaucoup de choses, a ajouté le dirigeant. Pas seulement parce qu'il est Français ou un des meilleurs joueurs au monde. Il a une manière d'être qu'on aime bien, que tout le monde aime bien. Le joueur est fabuleux".

Cet optimisme fait également dire à Leonardo: "Messi, Neymar et Kylian, ce n'est pas une chose à ne regarder que pour un an". Il a ainsi assuré qu'il allait "tout essayer" pour que ce trio de feu existe encore la saison prochaine.