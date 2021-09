Bruges-PSG: Messi s'est entraîné dans un rôle axial

A la veille de FC Bruges-PSG en Ligue des champions (mercredi, 21h sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a mélangé ses joueurs lors de l'opposition de ce mardi. Et a notamment aligné Messi dans un rôle axial.

Alors que le PSG débutera mercredi soir sa saison de Ligue des champions sur le terrain du FC Bruges (21h, RMC Sport 1), deux grandes questions se posent concernant cette affiche. La première: est-ce que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé joueront enfin ensemble? "Peut-être, oui. Maybe, yes. Quizas, si", a répondu malicieusement Mauricio Pochettino ce mardi en conférence de presse, et en trois langues.

La deuxième: si le trio offensif est bel et bien aligné, dans quel schéma le sera-t-il? L'entraîneur parisien n'en a évidemment pas dit plus, mais lors de l'opposition de veille de match, ce mardi soir, Pochettino a mélangé les équipes (de potentiels titulaires et remplaçants), et a aligné Messi... dans un rôle axial.

Pas de douleurs apparentes pour Kimpembe

Faut-il en tenir des enseignements en vue de la rencontre de mercredi? Messi jouera-t-il à la pointe de l'attaque parisienne? Ou dans un rôle de meneur de jeu axial, derrière un duo Neymar-Mbappé? Seul le technicien argentin, a priori, le sait ce mardi.

Sinon, on notera que Presnel Kimpembe - gêné à une cheville il y a quelques jours - a fait toute l'opposition sans douleurs apparentes.