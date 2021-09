Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Juventus-Chelsea

La Juventus reçoit Chelsea, ce mercredi en Ligue des champions (21h) dans le choc entre les deux favoris du groupe H.

La deuxième journée de la Ligue des champions offre un choc au sommet entre la Juventus et Chelsea (21h), ce mercredi. Les deux équipes, favorites aux deux premières places du groupe D, se retrouvent pour la première fois depuis 2013.

Chelsea, tenant du titre, se déplace en Italie après une défaite contre Manchester City (0-1), le week-end dernier en Premier League. La Juventus se présente en meilleure forme après deux victoires consécutives en Serie A. Elle a surtout réussi ses débuts en Ligue des champions avec un large succès à Malmö (0-3) lors de la première journée. Chelsea s'était aussi imposé contre le Zénith Saint-Petersbourg (1-0).

"La Juve est une équipe très expérimentée, a rappelé Thomas Tuchel, entraîneur du club londonien, mardi en conférence de presse. C'est un grand club. Elle a eu quelques problèmes au démarrage en Serie A, mais elle a été très convaincante en Ligue des champions. Les joueurs qui rentreront (pour remplacer Dybala et Morata, blessés) voudront montrer ce qu'ils valent. Quand on joue la Juve à Turin, c'est évident qu'on devra respecter l'équipe, mais on doit se ressaisir et affronter ce défi avec positivité et énergie."

Allegri veut gagner la Ligue des champions

Revenu au club l'été dernier, Massimiliano Allegri veut, lui, monter en puissance jusqu'à son objectif ultime: offrir la première C1 au club depuis son dernier sacre en 1996. Lors de son premier passage sur le banc de la Vieille Dame, il avait échoué à deux reprises en finale (2015 et 2017). "J'ai l'ambition de gagner la Ligue des champions, a-t-il clamé mardi. C'est un désir, une passion. Ensuite, je ne sais pas si on y arrivera mais l'objectif est là, il faut le saisir."