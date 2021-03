Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder le tirage au sort des quarts de finale

Dernier représentant français en Ligue des champions, le PSG attend de connaître le nom de son adversaire pour les quarts de finale. Le tableau des demi-finales sera aussi connu ce vendredi après le tirage au sort effectué par l’UEFA. Rendez-vous en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1 à partir de 12h pour savoir quel club les hommes de Mauricio Pochettino défieront.

Après avoir exorcisé sa douloureuse histoire avec le Barça, le PSG se lance à l’assaut des quarts de finale de Ligue des champions. Finaliste l’an passé lors d’un Final 8 exceptionnel à Lisbonne, le club francilien devra cette fois en passer par deux matchs.

Et sur la route de Mauricio Pochettino et de ses joueurs, du lourd et du très lourd. Le tirage au sort prévu ce vendredi à Nyon, au siège de l’UEFA en Suisse, à partir de 12h. Un moment à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1.

Pour l’occasion, RMC Sport dégaine son équipe de choc de la Ligue des champions avec Jean-Baptiste Boursier et Jérôme Rothen. Les spécialistes du foot européen seront aussi de la partie avec Fred Hermel pour l’Espagne, Julien Laurens pour l’Angleterre, Polo Breitner pour l’Allemagne et Johann Crochet pour la Serie A.

Les adversaires potentiels du PSG

Toujours à la lutte pour le titre en Ligue 1, le PSG fera face au gratin du football européen. Si le FC Porto ou même le Borussia Dortmund d’Erling Haaland ressemblent à des tirages plus faciles, il faudra s’en méfier. Mais clairement, les Parisiens voudront éviter les deux ogres: Manchester City et le Bayern Munich.

Méfiance aussi avec Liverpool et le Real Madrid, pas au mieux en Premier League ou en Liga mais toujours présents pour les joutes continentales. Enfin, un duel face à Chelsea offrirait de belles retrouvailles avec Thomas Tuchel, ancien entraîneur de l’équipe francilienne, et Thiago Silva.

Demandez le programme

Les quatre quarts de finale de la Ligue des champions seront donc tirés au sort à partir de 12h. Dans la foulée, l’UEFA procédera aussi au tirage des demi-finales.

Enfin, à partir de 13h, place à la Ligue Europa et au tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales. Un show également à suivre en direct sur RMC Sport 1.