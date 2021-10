Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder PSG-Leipzig

Le Paris Saint-Germain défie Leipzig ce mardi (21h), pendant que ses poursuivants s’affrontent à Bruges, en Ligue des champions. Le PSG doit battre le club allemand pour conforter son statut de terreur dans la compétition.

Le Paris Saint-Germain entame ce mardi un premier tournant dans sa saison européenne, avec la première manche de la double confrontation contre Leipzig, au Parc des Princes. Une rencontre que vous pourrez suivre sur Canal+ et RMC Sport 1, à partir de 21h.

Sans le Brésilien Neymar, touché aux adducteurs, ni Angel Di Maria, qui purgera son troisième et dernier match de suspension, mais avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, le PSG a l’occasion de distancer Bruges et de mettre le club allemand de Leipzig définitivement hors de portée pour la qualification.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir PSG-Leipzig et les meilleures affiches de la Ligue des champions

Un match aux allures de piège ?

Il sera alors temps de penser à mater Manchester City dans son antre le 24 novembre prochain. Pour l’heure, le club de la capitale doit surtout montrer que la Ligue des champions est une compétition qui le transforme, pour conforter son statut de patron. Leipzig n’est pas en forme, le club allemand évolue même au ralenti depuis le début de la saison. Surtout, il demeure incapable de gagner à l’extérieur.

Mais Pochettino se méfie d'une équipe "énergique", même privée de Dani Olmo, alors que le Suédois Emil Forsberg, touché à la cuisse, n’est pas certain de pouvoir débuter. Mais il lui reste l’ancien Parisien Christopher Nkunku, en lévitation ces dernières semaines, et puis les deux clubs se connaissent bien. Le PSG s'était imposé en demi-finale du "final 8" de C1 2020 (3-0) mais avait souffert l'an dernier en phase de poules, perdant en Allemagne (2-1) avant de s'imposer d'une courte tête à Paris (1-0).