PSG-Leipzig: la présence de Ronaldinho irrite les Barcelonais

La présence de Ronaldinho comme invité d’honneur, ce mardi pour le match de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig (21h, en direct sur RMC Sport), irrite le FC Barcelone, qui continue de le rémunérer comme ambassadeur.

Même cinq ans après l’arrêt de sa carrière, Ronaldinho (41 ans) conserve son côté déroutant. L’ancien milieu offensif de génie sera ce mardi au Parc des Princes pour assister à la rencontre entre le PSG et Leipzig (21h, sur RMC Sport) comptant pour la troisième journée de la Ligue des champions. Il est l’invité d’honneur du club parisien où il a lancé sa carrière en Europe pendant deux saisons (2001-2003).

Sa présence fait grincer des dents le FC Barcelone, qu’il avait rejoint après Paris (2003-2008). Selon Sport, le club catalan goûte peu de voir son ancienne star dans le stade d’un rival alors que Ronaldinho possède le titre d’ambassadeur du Barça, qui le rémunère en contrepartie.

L’invitation de Ronnie à Paris intervient dans un climat tendu entre les deux équipes, après le départ de Lionel Messi pour la capitale française, cet été. Les relations sont compliquées depuis plusieurs années et le transfert de Neymar en 2017. Ce n’est pas la première fois que Ronaldinho crispe les Blaugrana.

Son message de bienvenue à Messi avait déjà agacé

Son message de bienvenue pour Lionel Messi à Paris était déjà moyennement passé. "C'est une grande joie d'avoir joué pour ces deux clubs et maintenant de voir mon ami porter ce maillot, il y a beaucoup de moments de joie pour Leo Messi", avait écrit Ronaldinho sur les réseaux sociaux.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Leipzig en Ligue des champions

Le cote d’amour de l’ancien meneur de jeu brésilien est toujours très élevée dans la capitale française malgré un passage assez court et une relation un peu compliquée avec l’entraîneur de l’époque, Luis Fernandez. Sa carrière avait explosé au Barça où il avait décroché le Ballon d’or (2005) et une Ligue des champions (2006), en plus d’une Coupe du monde avec le Brésil (2002). Il était revenu au Parc en 2017 pour assister à un match entre le PSG et Monaco.