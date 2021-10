PSG-Leipzig: le club allemand déplore trois forfaits, dont deux absences majeures

Le RB Leipzig se déplacera à Paris mardi (21h) sans son milieu de terrain international espagnol Dani Olmo ni le latéral gauche allemand Marcel Halstenberg, en Ligue des champions.

Le RB Leipzig tire la langue en ce début de saison, et à l’heure de jouer son destin européen lors d’une double confrontation face au Paris Saint-Germain, le club allemand sait qu’il ne pourra pas compter sur deux de ses joueurs les plus importants à l’occasion de la première manche mardi, au Parc des Princes. Ce n’est pas une surprise dans le cas du milieu de terrain Dani Olmo. Absent des terrains depuis un mois, l’international espagnol manquera une nouvelle fois à son équipe cette semaine.

Jesse Marsch dévoile un plan... surprenant

Touché à une cuisse contre Cologne en Bundesliga, le 18 octobre dernier, Olmo n’est pas encore rétabli. Cela, Jesse Marsch, son entraîneur, le savait. Tout comme il était au courant que son équipe, fébrile défensivement depuis le début de la saison, ne pourrait pas compter non plus sur le retour de Marcel Halstenberg. L’entraîneur américain devra en effet se passer de l’international allemand, mais également du jeune avant-centre néerlandais Brian Brobbey, touché pour sa part à une cuisse.

Face à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, "peut-être qu'une ligne à sept défenseurs serait une possibilité", a souri Jesse Marsch: "Peut-être qu'une ligne à sept défenseurs serait une possibilité... On a besoin que chaque joueur fasse une bonne performance individuelle, et de bien défendre dans notre camp. On va à Paris avec beaucoup de passion et de confiance (...) Les coups de pied arrêtés peuvent aussi jouer en notre faveur. Chaque équipe jouant contre Paris essaye également de développer un bon jeu de transition."