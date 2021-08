Ligue des champions: tombeur du PSV, le Benfica se rapproche de la qualification

Benfica, Malmö et les Young Boys ont fait un pas vers la qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions en remportant ce mercredi leur barrage aller contre le PSV (2-1), Ludogorets (2-0) et Ferencvaros (3-2).

Au lendemain de la victoire du Shakhtar Donetsk à Monaco (1-0), les barrages aller de la Ligue des champions se poursuivaient ce mercredi (sur RMC Sport). Trois matchs étaient au programme, dont une belle affiche entre le Benfica Lisbonne et le PSV Eindhoven, remake de la finale 1988 de la Coupe des clubs champions européens. Au stade de la Luz, face aux partenaires d'Olivier Boscagli et Mario Götze, les locaux ont pris une option sur la qualification pour la phase de groupe de la C1 en remportant leur barrage aller (2-1) avec des réalisations de Rafa Silva et Julian Weigl.

Matchs retours la semaine prochaine

Le Portugais a été le premier à trouver la faille sur un service dans la surface de l’Ukrainien Roman Yaremchuk (10e), très en vue lors du dernier Euro et recruté cet été en provenance de La Gantoise. Weigl s’est chargé de doubler la mise d’une reprise sous la barre (42e), avant que le PSV ne se réveille et concrétise cette réaction avec la réduction de l’écart signée Cody Gakpo d'une belle frapppe enroulée (51e). Dans les autres rencontres du soir, les Suédois de Malmö ont fait tomber Ludogorets (2-0). Un Français était titulaire dans les rangs bulgares : le milieu Claude Gonçalves, passé notamment par l'AC Ajaccio et Troyes.

Bonne opération également pour les Suisses des Young Boys, tombeurs chez eux des Hongrois de Ferencvaros (3-2) malgré le carton rouge reçu dès la 25e par Silvan Hefti. Les barrages retour de ces trois matchs (Ferencvaros-Young Boys, Ludogorets-Malmö et PSV-Benfica) se tiendront mardi prochain, sans la règle "du but à l'extérieur", abolie par l'UEFA. Autre rendez-vous à ne pas manquer : le barrage retour entre le Shakhtar et Monaco, mercredi, en Ukraine (sur RMC Sport). Les vainqueurs se qualifieront pour la phase de groupes de la Ligue des champions, alors que les perdants auront droit à un petit lot de consolation puisqu'ils rejoindront la phase de poules de la Ligue Europa.

