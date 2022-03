Ligue des champions: tous les buts de Lille-Chelsea et Juve-Villarreal

Chelsea et Villarreal ont assuré ce mercredi leur place en quarts de finale de la Ligue des champions en sortant Lille et la Juventus Turin. Burak Yilmaz, Azpilicueta, Danjuma… tous les buts de la soirée sont à retrouver en vidéo.

Lille-Chelsea : 1-2

Lille n’est pas parvenu à réaliser l’exploit face à Chelsea, et la campagne européenne des clubs français en Ligue des champions s’arrête en 8es de finale. Les Dogues ont pourtant affiché un visage intéressant face aux champions d’Europe avec une belle entame récompensée par un penalty de Burak Yilmaz après une main de Jorginho (38e). Mais la rencontre a basculé quelques secondes avant la pause. Le Brésilien s’est rattrapé en lançant parfaitement Christian Pulisic pour le but de l’égalisation (45+3e). La qualification des Londoniens était parachevée en seconde période par un but du genou de l’ancien joueur de l’OM, César Azpilicueta (71e). Des buts à découvrir dans la vidéo ci-dessus.

Juventus-Villarreal : 0-3

Les campagnes européennes se succèdent, avec toujours la même fin précoce pour la Juventus. Pour la troisième année de rang, les Bianconeri ont été sortis dès les 8es de finale. Après l’OL et Porto, c’est Villarreal qui s’est joué de la Vieille Dame. Après un match nul au Madrigal (1-1), les hommes d’Unai Emery ont fait la différence dans le dernier quart d’heure de jeu à sens unique à Turin. Gerard Moreno sur penalty (78e), Pau Torres (85e) et Arnaud Danjuma, à nouveau sur penalty (92e) ont corrigé les coéquipiers d’Adrien Rabiot. La Juve n’y arrive plus en Ligue des champions. De quoi renforcer les envies de Super League de son président, Andrea Agnelli ?

