Ligue des champions: tous les buts de Manchester United-Atlético et Ajax-Benfica en vidéo

L’Atlético de Madrid et le Benfica Lisbonne ont validé leur qualification en quart de finale de Ligue des champions ce mardi soir. Renan Lodi a fait la différence pour les Colchoneros face à Manchester United (1-0), tandis que Darwin Nunez a permis aux Portugais de faire un hold up sur la pelouse de l’Ajax (1-0).

Manchester United-Atlético de Madrid : 0-1

Le coup parfait pour l’Atlético de Madrid. Les hommes de Diego Simeone, qui a essuyé des jets de projectiles au moment de regagner les vestiaires au coup de sifflet final, l’ont emporté 1-0 sur la pelouse de Manchester United et sont donc qualifiés pour les quarts de finale après le match nul 1-1 à l’aller. Dans leur style habituel, fondé sur une grosse défense et des contres efficaces, les Madrilènes ont marqué l’unique but du match sur une tête de Renan Lodi, parfaitement servi par Antoine Griezmann à la 41e minute. En face, les coéquipiers d’un Cristiano Ronaldo impuissant comme rarement sur la scène européenne n’ont jamais réussi à inverser le cours du match.

Ajax Amsterdam-Benfica Lisbonne : 0-1

Braquage à la Portugaise. Après avoir concédé le nul au match aller (2-2), le Benfica a décroché sa qualification en s’imposant 1-0 sur la pelouse de l’Ajax. À la Johan-Cruyff Arena d'Amsterdam, les Lisboètes ont réalisé leur hold up à la 77e minute, sur un coup franc d'Álex Grimaldo repris de la tête par Darwin Nuñez. Après une phase de groupes parfaite (six victoires en six rencontres, 20 buts marqués pour seulement cinq encaissés), les coéquipiers de Sébastien Haller étaient pourtant un cran au-dessus de leurs adversaires du soir et les statistiques illustrent leur domination: 67% de possession, 16 tirs à 4, 517 passes réussies à 195, un seul tir cadré pour le Benfica… mais une défaite 1-0 pour l'Ajax synonyme d’élimination.