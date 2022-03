Ajax: Haller a "zéro regret" d'avoir opté pour la Côte d'Ivoire plutôt que la France

Sébastien Haller est revenu mardi sur son choix de porter le maillot de la sélection ivoirienne plutôt que celui de la France. L'attaquant de l'Ajax Amsterdam ne regrette pas sa décision.

Grand bonhomme du parcours de l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Sébastien Haller a déjà marqué onze buts cette saison sur la scène européene avant le huitième de finale retour contre Benfica ce mardi (2-2 à l'aller). Malheureusement pour la France, qui aurait pu l'ajouter à son secteur offensif, l'attaquant de 27 ans a opté pour la Côte d'Ivoire et a honoré sa première cape en novembre 2020. Une choix qu'il ne regrette aucunement mais son aventure aux Pays-Bas aurait pu lui donner une chance chez les Bleus.

"Il n'y a pas grand monde qui a pu rentrer dans ce choix. C'est vraiment une démarche personnelle, a expliqué le buteur des Eléphants dans un entretien diffusé ce mardi par Canal+. C'est peut-être aussi une démarche familiale parce que cela engendrait certaines choses de jouer avec la Côte d'Ivoire. J'étais à un point où jee voulais prendre cette décision."

"Zéro regret"

Passé par toutes les catégories de jeunes sous le maillot de la France des U16 aux U21, Sébastien Haller a finalement choisi la sélection ivoirienne plutôt que d'espérer être appelé par Didier Deschamps. Malgré sa réussite du moment, celui qui est né à Ris-Orangis dans la banlieue parisienne ne regrette pas son choix alors qu'il a déjà accumulé 12 capes (et quatre buts) chez les Elephants.

"Zéro regret. La plupart du temps, j'essaye d'avoir cette démarche d'avoir zéro regret, a poursuivi le buteur de l'Ajax. Quand je fais quelque chose, j'essaye d'aller au bout et d'être à fond. Je ne regarde plus derrière. Je suis vraiment focus sur la Côte d'Ivoire. J'ai zéro regret parce que ce n'est même pas dans ma tête. Forcément on me le demande donc cela revient mais j'ai zéro regret. Je suis vraiment heureux."

La Côte d'Ivoire, pas un choix par défaut

A l'instar du prometteur Hannibal Mejbri, espoir de Manchester United qui a fait le choix de jouer pour la Tunisie, Sébastien Haller assure ne pas avoir décidé d'évoluer avec la Côte d'Ivoire faute de mieux. Mais contrairement au meneur de jeu des Aigles de Carthages, l'attaquant ne se sentait pas de décider trop tôt.

"C'est normal de penser comme cela (à un choix par défaut) parce que la plupart des gens ne sont pas forcément dans le milieu, a renchéri le buteur amstellodamois de 27 ans. Cette réflexion a toujours été là pour moi. Depuis mes 17 ou 18 ans, la Côte d'Ivoire a toujours été là. Mais j'ai une famille et des connaissances, je savais comment cela se passait et à ce moment de ma carrière je n'étais pas prêt. Je n'était pas prêt à aller là-bas, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui influent sur le choix."

Mais Sébastien Haller de reconnaître, que l'absence d'une cape chez les Bleus a forcément joué un rôle dans sa décision: "Bien sûr qu'une non-sélection en équipe de France a fait partie du choix. Car quand on est déjà sélectionné on ne peut pas faire ce choix. Moi je n'étais pas sélectionné et j'étais en mesure de faire ce choix. [...] Tout cela réuni, j'ai pris cette décision et j'en suis heureux."