Ligue des champions: trois défaites, un nul, aucune victoire... la faillite des clubs anglais lors des 8es de finale aller

Le nul de City à Leipzig (1-1) est venu illustrer les difficultés des clubs de Premier League sur la scène européenne lors de ces 8es de finale aller de Ligue des champions. Tottenham, Chelsea ou Liverpool, aucune des quatre équipes britanniques engagées en C1 ne s'est imposée.

La mise au point de Pep Guardiola avec ses joueurs au coup de sifflet final, après le nul concédé à Leipzig (1-1), résonnait presque comme un symbole pour les clubs britanniques engagés en C1.

Si les champions d'Angleterre ne sont pas parvenus à s'imposer en Allemagne, lors de leur 8e de finale aller de la Ligue des champions, les hommes de Pep Guardiola sont loin d'être les plus mal lotis au petit jeu des comparaisons. Liverpool, Tottenham ou Chelsea, tous se sont inclinés. L'occasion d'analyser ce qui n'a pas fonctionné pour les représentants du Royaume afin de reprendre leurs destins en mains au retour.

Liverpool corrigé par le Real à Anfield, symbole d'un Royaume qui va mal en C1 ?

Il faut remonter à 2019-2020 pour voir trois clubs anglais s'incliner lors des 8es de finale aller de C1. Et déjà, City était le seul rescapé, avec un succès de prestige sur la pelouse du Real Madrid (1-2) tandis que Liverpool chutait face à l'Atlético (1-0), Tottenham contre Leipzig (0-1) et Chelsea face au Bayern (0-3). Les Cityzens étaient par la suite les seuls à avoir rallier les quarts de finale.

Cette année, seuls les Reds de Liverpool ont concédé une défaite chez eux, dans leur antre d'Anfield. Mais l'ampleur de la claque infligée par Karim Benzema et ses coéquipiers du Real (2-5) condamnent presque déjà les hommes de Jurgen Klopp à un exploit retentissant dans trois semaines.

Tottenham et Chelsea en grand danger

Pour Tottenham et Chelsea, qui auront l'opportunité de disputer leur 8e de finale retour à domicile après s'être inclinés 1-0 (face à Milan pour les Spurs et Dortmund pour les Blues), c'est davantage la mauvaise passe traversée par les deux clubs londoniens cette saison qui inquiète. Les joueurs d'Antonio Conte restent sur deux défaites lors de leurs trois derniers matchs et leur place dans le top 4 de la Premier League est en sursis.

Pour ceux de Graham Potter, c'est encore pire : largués au classement (10e), Chelsea n'a plus remporté la moindre rencontre depuis le 15 janvier dernier, enchaînant ensuite trois nuls et deux défaites. Les gros investissements concédés cet hiver - 330 millions d'euros - par le propriétaire Todd Boehly peinent à se révéler rentables. Sur le terrain, Enzo Fernandez et Mykhaylo Mudryk, les deux recrues phares, peinent, elles, à convaincre et à s'installer dans le système de jeu.

De là à considérer que, malgré la surpuissance économique, les clubs anglais sont en panne dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, il n'y a qu'un pas... Mais il faudra, tout de même, attendre les 8es de finale retour pour valider définitivement le constat.