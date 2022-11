Ligue des champions: une performance record pour Giroud, qui a permis à l'AC Milan de se qualifier

Impliqué sur les quatre buts de l'AC Milan lors de la victoire mercredi en Ligue des champions face au RB Salzbourg (4-0), Olivier Giroud a envoyé le club lombard en huitièmes de finale. D'un point de vue personnel, le buteur de 36 ans a signé une performance qui fera date.

A moins d'une semaine de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, Olivier Giroud continue de briller. Le buteur français de 36 ans a grandement contribué ce mercredi à la qualification de l'AC Milan pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Grâce notamment à un doublé de Giroud, le club lombard a battu (4-0) le RB Salzbourg.

"C'est top pour la confiance"

Auteur aussi de deux passes décisives, Olivier Giroud est devenu le plus vieux joueur à être impliqué sur au moins trois buts lors d'un match de Ligue des champions. "Je ne vais pas m'enflammer. C'est très bien parce que je courais un peu après les buts ces dernières semaines, a commenté l'intéressé au micro de Canal +. Donc c'est top pour la confiance, c'est bien pour l'équipe. C'était surtout un match très important et c'est bien d'être là sur les rendez-vous importants."

Champion du monde 2018 avec les Bleus, Olivier Giroud n'a pas la garantie de pouvoir défendre son titre avec ses coéquipiers. Mis sur la touche à plusieurs reprises la saison dernière, l'ancien joueur de Chelsea semble en tout cas en pleine forme avant l'annonce du groupe pour le Mondial au Qatar, qui sera connu le 9 novembre. "On verra, on verra, on regardera (l'annonce de) la liste, comme tous mes potes, mais il y a encore des échéances avec mon club, a temporisé Giroud. On verra, ce n'est pas moi qui décide."

Depuis le début de saison, Olivier Giroud a trouvé le chemin des filets à 8 reprises en 17 matchs toutes compétitions confondues. Mercredi, l'AC Milan devait gagner pour atteindre les huitièmes de finale de Ligue des champions, un stade plus atteint depuis la saison 2013-2014.