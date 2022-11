Ligue des champions: Giroud en feu, Nkunku buteur... l'essentiel de la soirée

La phase de poules de la Ligue des champions s’est clôturée ce mercredi soir avec la fin de la 6e journée. Voici tout ce qu’il faut retenir de cette soirée européenne, la dernière de 2022.

• Groupe E: en feu, Giroud envoie l'AC Milan en 8e

Sous pression à l'occasion de cette ultime journée et menacés d'être éliminés de la Ligue des champions en cas de défaite, l'AC Milan n'a pas tremblé. Sous l'impulsion d'un Olivier Giroud auteur d'un doublé et de deux passes décisives à une semaine de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, les Milanais ont nettement dominé Salzbourg (4-0). À 36 ans et 33 jours, le Français devient le joueur le plus âgé à être impliqué sur au moins trois buts dans un match de Ligue des champions depuis qu'Opta analyse la compétition en 2003.

Le club italien termine deuxième de ce groupe E derrière Chelsea. Après avoir concédé l'ouverture du score contre le Dinamo Zagreb, les Blues, assurés de terminer premiers avant cette journée, se sont repris pour finalement s'imposer 2-1 grâce à des buts de Sterling et Zakaria.

• Groupe F: le Real verrouille sa première place, Nkunku buteur

Alors qu’il avait besoin de l’emporter contre le Celtic Glasgow pour terminer premier, le Real Madrid a accompli sa mission. Et avec la manière. Les champions d’Europe en titre ont giflé les Ecossais à Bernabeu (5-1), s’offrant une balade pour clôturer cette phase de poule. À noter l’entrée en jeu de Karim Benzema, absent depuis trois matchs, à l’heure de jeu. Pour son retour, le Ballon d’or 2022 n’a pas réussi à trouver le chemin des filets.

Leipzig, de son côté, n’a pas tremblé contre le Shakhtar Donetsk. Les Ukrainiens avaient l’occasion de ravir la seconde place aux Allemands en cas de succès à domicile, mais les coéquipiers de Christopher Nkunku, buteur et auteur d’une célébration pour son fils, ont déroulé (4-0).

• Groupe G: Manchester City termine sur une bonne note, Dortmund accompagne les Skyblues en 8e

Certains de terminer en tête de leur poule, les joueurs de Manchester City terminent cette première phase en beauté. Surpris à la 31e minute par un but de Rafa Mir, l'équipe de Pep Guardiola, largement remaniée pour cette dernière journée, a réagi grâce à Rico Lewis (52e), Julian Alvarez (73e) et Riyad Mahrez (83e)

Dans l'autre rencontre du groupe, le Borussia Dortmund n'a pas réussi à se défaire du FC Copenhague (1-1), mais les Allemands n'avaient de toute façon besoin que d'un nul pour rejoindre les 8es de finale.

• Groupe H: le Benfica Lisbonne ravit la première place au PSG sur le gong

Le Benfica Lisbonne avait besoin d'un festival offensif pour espérer terminer à la première place. Et les Portugais se sont exécutés. Vainqueur 6-1 du Maccaci Haïfa, le Benfica a rattrapé la différence de buts du PSG et ravit la première place au club de la capitale à la faveur d'un plus grand nombre de buts inscrits à l'extérieur sur l'ensemble de cette phase de poules.

Paris, de son côté, a gagné pour la première fois de son histoire à Turin... mais pas avec suffisamment de buts. En s'imposant "seulement" 1-2 sur la pelouse de la Juventus, mercredi soir, le Paris Saint-Germain échoue donc à la deuxième place et doit s'attendre à du lourd en 8e.

Tous les résultats de la soirée

Real Madrid (Q) - Celtic 5-1

Shakhtar - Leipzig (Q) 0-4

AC Milan (Q) - Salzbourg 4-0

Chelsea (Q) - Din. Zagreb 2-1

Copenhague - Dortmund 1-1

City (Q) - Séville 3-1

Juventus - PSG (Q) 1-2

Haïfa - Benfica (Q) 1-6