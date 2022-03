Lille-Chelsea: Yilmaz et Havertz titulaires, Ben Arfa et Lukaku sur le banc

Dernier représentant français en Ligue des champions après le fiasco du PSG, Lille rêve d'un exploit ce mercredi contre Chelsea en huitième de finale retour (21h, RMC Sport). Les Dogues, battus 2-0 à l'aller, seront emmenés en attaque par Burak Yilmaz et Jonathan David.

Un exploit sinon rien. Battu 2-0 à l’aller à Stamford Bridge, Lille veut croire à l’exploit ce mercredi contre Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport). Devant leur public, les Dogues devront se sublimer, et même encore un peu plus, pour renverser le tenant du titre et éviter à la France un zéro pointé dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

>> Lille-Chelsea est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

"On joue un match où on nous donne moins de 10% de chance de nous qualifier et le Losc répond toujours présent dans ces situations, a insisté cette semaine Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. La Ligue des champions est une compétition de légende où il se passe des choses imprévisibles. Il y a de l’émotion, des remontadas et comme il y a un parfum particulier, ça doit nous donner encore plus de force."

Yilmaz plutôt que Ben Arfa

Il en faudra au sixième de Ligue 1 pour éliminer Chelsea, troisième de Premier League et pas trop perturbé sur le terrain par la situation tendue autour de son propriétaire Roman Abramovich. Privé de Renato Sanches, blessé, Lille sera emmené en pointe par Jonathan David et Burak Yilmaz, préféré à Hatem Ben Arfa. Pas de surprise dans ce 4-4-2 mis en place par Gourvennec. Au milieu, Benjamin André sera épaulé par Xeka. Côté anglais, Thomas Tuchel a fait le choix de laisser Romelu Lukaku sur le banc.

C’est l'Allemand Kai Havertz, buteur à l'aller et en grande forme actuellement, qui commencera en pointe. Avec Christian Pulisic à ses côtés. N’Golo Kanté est bien là au milieu de terrain.

La composition de Lille : Jardim - Çelik, Fonte, Botman, Djalo - Bamba, André, Xeka, Gudmundsson - Yilmaz, David

Remplaçants : Grbic, Raux, Ben Arfa, Lihadji, Gomes, Weah, Zhegrova, Onana, Bradaric

La composition de Chelsea : Mendy - Christensen, T.Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kovacic, Kanté, Jorginho, Alonso - Havertz, Pulisic

Remplaçants : Kepa, Bettinelli, Chalobah, Sarr, Kenedy, Loftus-Cheek, Mount, Vale, Ziyech, Werner, Lukaku