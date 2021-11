Liverpool-Atlético: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue des champions

Liverpool reçoit l’Atlético de Madrid ce mercredi (21h) en Ligue des champions dans l’un des chocs de la soirée. En cas de victoire, les Reds valideraient leur qualification pour les huitièmes de finale.

Après la Juventus et le Bayern Munich, Liverpool peut valider sa place pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce mercredi soir. Les Reds reçoivent l’Atlético de Madrid (21h) dans l’un des chocs de la soirée et un succès validerait leur présence au tour suivant. Il les placerait aussi dans une situation idéale pour terminer à la première place, après les trois victoires en autant de matchs des hommes de Jürgen Klopp.

Le match sera diffusé sur beIN Sports 1. Il sera aussi à suivre sur RMC et en direct commenté sur notre site.

Il y a deux semaines, Liverpool s’était imposé en Espagne (2-3) au terme d’un match à rebondissements. Mohamed Salah (8e) et Naby Keita (13e) avaient marqué rapidement avant qu’un doublé d’Antoine Griezmann (20e, 34e) ne remette les deux équipes à égalité. Mais le Français avait ensuite été expulsé (52e) pour un pied haut sur Roberto Firmino. Liverpool en avait profité pour s’imposer grâce à un penalty de Mohamed Salah (78e).

"Pas un sentiment de revanche" pour Simeone

A Anfield, Diego Simeone sera privé de nombreux joueurs: Griezmann, Savic (suspendus), Lemar, Kondogbia et Llorente (blessés). "Dans le foot il n'y a jamais de revanche, a assuré Simeone, parti sans serrer la main à Klopp à l’issue du match aller. Ce qui s'est passé est passé, on doit avancer. Demain (mercredi) sera un autre match et ses conséquences ne seront liées qu'à ce match-là, pas à celui d'il y a deux ans, même s'il reste dans la mémoire des supporters", a-t-il ajouté en référence à la victoire de l'Atlético 3-2 à Anfield, en mars 2020, qui avait éliminé Liverpool, alors tenant du titre, en huitième de finale.



A égalité avec Porto, où il se rendra pour la dernière journée, avec 4 points, loin derrière le leader Liverpool (9 pts) mais loin devant le dernier, l'AC Milan (0 pt), "El Cholo" n'a pas le sentiment que le prochain match sera décisif. "Les trois parties qui nous restent seront déterminantes pour tous. Il y a quatre très grandes équipes et tout est ouvert, a-t-il jugé. On sait que le foot est très changeant, très incertain. On peut être 3e aujourd'hui et premier dans 3 matches, et inversement. Rien n'est écrit, chaque équipe devra donner le maximum."