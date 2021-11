Manchester United: Solskjaer compare Ronaldo à Michael Jordan

Cristiano Ronaldo n'a pas raté ses retrouvailles avec l'Italie en inscrivant un doublé qui a sauvé in extremis la soirée de Manchester United et de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, mardi contre l'Atalanta (2-2) à Bergame en Ligue des champions.

Il a encore été héroïque... Après avoir inscrit un premier but égalisateur dans les arrêts de jeu de la première période, Cristiano Ronaldo a marqué à la 90e+1 et ainsi permis à Manchester United d'arracher le nul 2-2 contre l'Atalanta Bergame, mardi soir en Ligue des champions. C'est la deuxième fois cette saison sur la scène européenne que l'attaquant portugais de 36 ans fait la différence dans les derniers instants, après le succès 2-1 qu'il avait offert aux Red Devils contre Villarreal à la fin du mois de septembre.

"C'est un leader et son rôle, c'est de marquer", s'est réjoui Ole Gunnar Solskjaer, après le coup de sifflet final à Bergame. Avant de se lancer dans un comparaison très flatteuse pour CR7: "Pour nous, il est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls. Ce sont ces champions qui font les grandes équipes. Il devient de plus en plus bon avec nous".

Ronaldo: "Nous n'abandonnons jamais"

De son côté, Cristiano Ronaldo, hué pendant qu'il répondait à une interview d'après-match, a déclaré: "Nous y avons cru jusqu'à la fin. J'ai aidé mon équipe à obtenir un point. Nous n'abandonnons jamais, c'est un bon résultat pour nous, je pense. On doit s'adapter entre nous. Cela va prendre du temps, nous devons nous améliorer". Le meilleur buteur de l'histoire de la compétition compte désormais 139 réalisations, devant les 123 de Lionel Messi.

Avec ce résultat, Manchester United reste en tête du groupe F de la C1 avec sept points, soit autant que son futur adversaire européen, Villarreal, vainqueur 2-0 face au Young Boys.

Avant cela, le prochain match, samedi (13h30 sur RMC Sport 1) du club mancunien est d'une importance capitale pour Ole Gunnar Solskjaer, toujours sur la sellette. Il s'agit tout simplement du derby de la ville, face à Manchester City, à Old Trafford.

