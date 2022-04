Ligue des champions: Konaté, Firmino, Nunez… tous les buts de la soirée

Les quarts de finale de la Ligue des champions ont rendu leur verdict ce mercredi. Liverpool a assuré sa qualification après son match nul prolifique contre Benfica (3-3). Score de parité également entre l’Atlético de Madrid et Manchester City (0-0).

Atlético-Manchester City: 0-0 (0-1, en cumulé)

L’opposition de styles a été totale. Au match aller, comme au retour ce mercredi au Wanda Metropolitano. Manchester City adepte de la possession de balle et du jeu porté vers l’avant face au bloc de l’Atlético de Madrid. Une confrontation avare en buts. Le seul de cette double confrontation aura fait pencher la qualification vers City, vainqueur à l’aller sur une réalisation de Kevin De Bruyne. Ce mercredi, les Colchoneros ont attendu la seconde période pour se découvrir et tenter d’arracher la prolongation. En vain. Un match marqué par d’énormes tensions en fin de match. Felipe a été expulsé après une bagarre générale (91e). Les heurts se sont poursuivis après le coup de sifflet final avec Savic frappé par un membre de City et Vrsaljko qui a craché en direction de Walker. La police espagnole a dû intervenir pour séparer les deux camps.

Liverpool-Benfica 3-3 (6-4, score cumulé)

Pour les buts, il fallait porter le regard en direction d’Anfield. Vainqueur au Portugal (3-1), Liverpool a obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions… non sans frayeur. Le jeune défenseur français, Ibrahima Konaté, comme lors du quart aller, avait lancé les Reds (21e) d’une belle tête mais Gonçalo Ramos répondait rapidement (32e). Le break était ensuite réalisé par les hommes de Jürgen Klopp avec un doublé de Roberto Firmino (55e et 65e). Le Benfica Lisbonne devait alors inscrire quatre buts pour arracher une prolongation. Il parviendra à en marquer deux. Par Roman Yaremchuk (73e) et Darwin Nunez (82e), l’attaquant qui monte et qui commence à affoler l’Europe. Insuffisant pour empêcher Liverpool d’atteindre la demi-finale face à Villarreal.

