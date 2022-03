Liverpool-Inter Milan: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le 8e de finale de la Ligue des champions

Après sa victoire à Milan à l'aller (2-0), Liverpool peut valider sa qualification pour les quarts de finale ce mardi à Anfield face à l'Inter. Les Reds pourront compter sur Sadio Mané, très en forme depuis son retour de la CAN.

L'Inter Milan peut-il réaliser une remontada à Anfield ? Battu 2-0 en Italie lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des champions par Liverpool, le champion d'Italie veut renverser la situation pour retrouver les quarts de finale de la C1. Ce choc sera à suivre dès 21 heures sur RMC Sport 1 et Canal +, ainsi que sur la radio RMC et l'appli RMC Sport en direct commenté.

Mané-Salah, duo gagnant

Pour confirmer son avantage acquis à l'aller, Jürgen Klopp pourra compter sur son duo magique composé de Sadio Mané et Mohamed Salah. Le Sénégalais, champion d'Afrique cet hiver, est revigoré depuis son succès au Cameroun dans un rôle de faux numéro 9 inhabituel pour lui. Malgré les deux buts d'avance, son coach appelle toutefois à la prudence pour éviter une sortie de route.

"Deux-zéro est l'avantage qui a été le plus souvent renversé dans le football. Si vous êtes à la mi-temps, avec deux buts d'avance et pensez que vous êtes déjà qualifiés, alors vous êtes sur le mauvais chemin. Le résultat (à l'aller) a été bien meilleur que je ne l'espérais. Une confrontation vraiment compliquée et un match difficile à jouer", a confié Jürgen Klopp en conférence de presse.

Face à une équipe "motivée" selon Simone Inzaghi, Liverpool veut poursuivre son aventure sur tous les tableaux, alors que les champions d'Europe 2019 sont encore en lice pour le titre en Premier League, en FA Cup et en Ligue des champions, après avoir conquis la League Cup face à Chelsea.