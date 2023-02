Liverpool-Real: Karim Benzema dédie la belle victoire madrilène à une légende du club

Karim Benzema a salué "la personnalité" de son équipe et la réussite de Vincius Junior après la victoire 5-2 du Real Madrid contre Liverpool, à Anfield en huitième de finale aller de Ligue des champions. Il a aussi eu une pensée pour Amancio Amaro.

À 2-0 pour Liverpool contre le Real Madrid au bout d'un quart d'heure seulement, Karim Benzema n'était pas résigné. "Le football à ce niveau est difficile. Ils ont mieux commencé que nous, mais c'était un grand match et nous étions prêts. Quand vous savez que c'est un match important et que vous êtes mené 2-0, vous en voulez plus. Un but peut changer n'importe quel match et c'est ce qui est arrivé à Vinicius aujourd'hui", a réagi l'attaquant français après la victoire renversante 5-2 du club madrilène sur la pelouse d'Anfield pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

"On a vu le Real Madrid"

"On a fait preuve de personnalité. C'était un beau match pour tout le monde. On a mal débuté, Liverpool avec ses supporters met beaucoup de pression. Mais ensuite, on a vu le Real Madrid", a poursuivi Karim Benzema. "Je tiens à remercier nos supporters, ils ont été notre 12e homme toute la soirée. Nous aurons encore besoin d'eux au match retour et nous devrons réaliser un grand match au Bernabéu", a-t-il ajouté.

Karim Benzema a aussi tenu à "dédier" cette rencontre à Amancio Amaro, ancien attaquant et président d'honneur du club dont la mort a été annoncée au matin de la rencontre. "La victoire est pour lui", a-t-il salué.

Avec son doublé lors de cette rencontre, Karim Benzema compte 19 buts sur ses 19 derniers matchs à élimination directe en Ligue des champions. Il est aussi le joueur qui a marqué le plus de fois contre Liverpool dans la compétition, avec six réalisations.