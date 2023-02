Liverpool-Real: "C'était une torture", Klopp a revu la finale 2022 (et il n'aurait pas dû)

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a reconnu que revoir la finale de la Ligue des champions 2022, perdue (1-0) contre le Real Madrid, a été "une torture", avant de retrouver les Espagnols ce mardi en huitième de finale aller de la compétition.

Il n’est pas toujours utile de se replonger dans le passé, Jürgen Klopp l’a appris à ses dépens, en marge du huitième de finale aller de la Ligue des champions qui attend les Reds face au Real Madrid (mardi à 21h). Il y a quelques mois, les deux équipes s'affrontaient en finale de la compétition, avec, à la clé, une courte victoire (1-0) du Real Madrid qui soulevait à cette occasion le 14e trophée de son histoire en C1, au terme d’une campagne mémorable. "J'ai revu notre finale à Paris ce week-end. J'ai compris pourquoi je m'étais abstenu de le faire jusqu'ici. C'était une torture", a déclaré Klopp en conférence de presse, à la veille des grandes retrouvailles.

Spécialiste des renversements de situation spectaculaires, le Real Madrid aurait pu quitter la compétition prématurément face au PSG. Miraculés face à Chelsea puis Manchester City, les Merengues se sont relevés de tout. En finale, les joueurs de Carlo Ancelotti ont pu compter sur un dernier rempart infranchissable, Thibaut Courtois, et le réalisme de son attaquant brésilien Vinicius, auteur du but de la victoire à l’heure de jeu. "On a joué un bon match, on aurait pu gagner mais ils ont marqué le but décisif, a regretté Jürgen Klopp. On peut voir sur ce match toute leur expérience, ils ne perdent jamais confiance, ils saisissent leur chance. C'est ce que vous pouvez apprendre d'eux."

Liverpool a perdu cinq de ses six derniers affrontements face au Real Madrid en Ligue des champions, dont deux en finale, en 2018 à Kiev et en 2022 au Stade de France. "C'était il y a sept ou huit mois (...). Ce sont les mêmes clubs, mais des équipes différentes et des moments différents et ça fait partie de l'histoire", a relativisé Klopp. Reste que les Reds ne partiront pas forcément favoris, même si le Real Madrid n'impressionne pas autant que par le passé. L’équipe de Jürgen Klopp cherche un second souffle et donne parfois l’impression d’avoir perdu l’intensité qui faisait sa force, comme en témoignent des performances extrêmement irrégulières. Distancé par ses rivaux en Premier League, Liverpool espère se relancer définitivement face à sa bête noire en Ligue des champions.