Ligue des champions: Clément Turpin désigné arbitre de Chelsea-Real

Le Français Clément Turpin arbitrera la rencontre entre Chelsea et le Real Madrid mercredi en quarts de finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport). Son sixième match de C1 de la saison.

Il n’y a plus d’équipe française en Ligue des champions, mais il y aura bien un arbitre tricolore. L’UEFA a annoncé lundi le nom des arbitres désignés pour les quarts de finale de Ligue des champions qui auront lieu mercredi et Clément Turpin officiera lors de Chelsea-Real (21 heures). Il sera assisté de Nicolas Danos, Cyril Gringore et François Letexier (4e arbitre).

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

Le Français avait déjà arbitré Bayern-Salzbourg en huitièmes de finale retour, Villarreal-Atalanta, Barcelone-Dynamo Kiev, AC Milan-Porto et Porto-Atlético lors de la phase de groupes. Clément Turpin a également déjà croisé la route du Real puisqu’il était en charge de la VAR lors de leur rencontre face à Tiraspol en septembre dernier. A Stamford Bridge, Clément Turpin sera au sifflet du quatrième quart de finale de C1 de sa carrière (2021, 2019 et 2018).

Dernièrement, il a aussi officié lors des barrages de la Coupe du monde 2022, lors de l'élimination de l'Italie contre la Macédoine du Nord (0-1), et dimanche pour Saint-Etienne-Marseille.