Liverpool-Real: Courtois se dit prêt à tirer en cas de séance de tirs au but

Alors que les deux dernières finales de Liverpool (en FA et League Cup) se sont jouées lors d'une séance de tirs au but, Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, assure qu'il n'a "pas peur" que cela se produise ce samedi soir à Paris lors de la finale de Ligue des champions. Il serait même prêt à tirer.

"C'est un moment où l'on peut briller". Avant la finale de la Ligue des champions qui se jouera ce samedi soir à Paris entre Liverpool et le Real Madrid, le portier madrilène Thibaut Courtois a confié qu'il était prêt à tous les scénarios. Et dont celui d'une finale qui doit se décider lors d'une séance de tirs au but, ce qui est déjà arrivé à deux reprises à Liverpool cette saison, en Carabao et FA Cup (pour deux victoires).

Interrogé par The Guardian sur la possibilité de figurer sur la liste des tireurs, il rappelle : "En pré-saison avec Chelsea contre le PSG, j'en ai marqué un et lors du Community Shield contre Arsenal, j'en ai raté un." "[Antonio] Conte m'a mis là parce qu'il savait que je pouvais bien tirer, mais être au point de pénalty dans un moment important est quelque chose de différent", plaide-t-il pour excuser son raté de l'époque.

Conte avait dit de Courtois qu'il était "l'un de nos meilleurs joueurs à tirer un penalty" après avoir essuyé quelque critiques lorsque son numéro 1 avait tiré sur la barre transversale contre les Gunners. Le manager avait ajouté : "Si votre joueur vous montre, à l'entraînement, qu'il est l'un des meilleurs, vous le choisissez pour jouer et essayer de tirer un penalty."

"Je ne ferais pas partie des cinq premiers, c'est sûr"

Un évènement qui semble bien loin maintenant, et Thibaut Courtois l'affirme, il n'a pas peur d'être l'un des potentiels tireurs lors de la finale ce samedi soir face à Liverpool. "Je ne ferais pas partie des cinq premiers, c'est sûr, sourit-il. Mais peut-être après, si vous avez besoin de tirer, vous devez le faire. Je n'en ai pas peur. C'est un moment où l'on peut briller. Nous avons gagné une séance de tirs au but contre l'Atlético en Supercoupe il y a deux ans où j'ai arrêté un penalty et cette saison, j'en ai arrêté trois."

Et si Liverpool a fait ses preuves sur tirs au but lors de ses deux dernières finales, Courtois assure que cela lui a servi aussi pour préparer son match. "Contre Chelsea, Liverpool a eu deux séances de tirs au but et vous étudiez parce que vous pouvez voir des similitudes entre ces tirs au but. Nous allons l'analyser. J'espère que nous n'en arriverons pas là, mais je serai prêt à prendre la bonne décision. Vous suivez votre feeling, où plonger."

Pour déstabiliser son adversaire, Courtois compte aussi sur sa stature et ses quelques 52 arrêts en Ligue des champions cette saison, soit 37 de plus qu'Alisson, le gardien de Liverpool. "C'est bien pour eux de voir qu'il n'est pas facile de marquer contre moi, dit-il fièrement. C'est ce qui rend Madrid si spécial, pourquoi c'est si incroyable, pourquoi l'histoire parle tant du Real Madrid."