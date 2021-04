Liverpool-Real: Klopp frustré par le manque de réalisme des Reds

Liverpool s’est fait sortir en quarts de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid mercredi à Anfield. Après avoir perdu 3-1 en Espagne, les Reds n’ont pas réussi à renverser les Merengue dans leur jardin (0-0). La faute à une grande maladresse dans les derniers gestes. De quoi donner des regrets à leur entraîneur Jürgen Klopp.

Liverpool ne fera peut-être pas partie du gratin européen la saison prochaine. En difficulté en Premier League, où il n’occupe que la 6e place à sept journées de la fin, le club de la Mersey n’obtiendra en tout cas pas son ticket en remportant la Ligue des champions. Malgré une prestation plutôt séduisante, les Reds se sont fait sortir par le Real Madrid en quarts de finale, mercredi à Anfield, au terme d’un match retour nul et vierge (0-0). Après avoir été battus 3-1 la semaine passée en Espagne, les partenaires de Mohamed Salah ont pourtant mis en difficulté les Merengue. Mais ils n’ont pas su concrétiser leurs nombreuses occasions. De quoi créer une énorme frustration chez Jürgen Klopp.

"La performance générale a été bonne, bien meilleure qu'à l'aller, mais on n'a pas perdu la confrontation sur ce match, on l'a perdue à Madrid, a estimé le coach allemand sur BT Sport. Le match a été difficile pour Madrid, on a été bons, on a été agressifs, on a vraiment bien joué par moments. On a eu de grosses occasions en début de match et même si c'est hypothétique, si on en avait concrétisé une, cela aurait ouvert le match pour nous. Ils étaient en difficulté et cela se serait aggravé. Mais raisonner avec des ‘si’, ce n'est pas très intéressant. On n'a pas marqué et c'est devenu plus difficile au fil du match parce que Madrid a su gérer le temps."

"Des situations où Salah marque les yeux fermés"

Au final, ce manque de réalisme coûte cher aux Reds, qui vont devoir cravacher en championnat pour espérer revenir tenter leur chance l’an prochain. "C'est un peu nous cette année, on a joué des matches chez nous qu'on aurait dû gagner en Premier League, mais où on n'a juste pas marqué, soupire Klopp Il y a des situations où Mo Salah marque les yeux fermés d'habitude, mais pas en ce moment".