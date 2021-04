Manchester City: Guardiola "veut profiter" avant de "penser au PSG"

Manchester City s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en éliminant Dortmund, mercredi, après une victoire à l’Emirates Stadium (2-1). De quoi ravir Pep Guardiola, qui affrontera le PSG de Mauricio Pochettino pour une place en finale.

Personne ne remet en cause les qualités d’entraîneur hors-normes de Pep Guardiola. Mais pour ce qui est de son palmarès, c’est autre chose. Et notamment en Ligue des champions. Depuis ses deux sacres avec le Barça (2009, 20011), le coach catalan se casse les dents sur la plus prestigieuse des compétitions européennes. Voilà maintenant dix ans qu’il n’a plus atteint la finale, ni avec le Bayern Munich, ni avec Manchester City. A la tête des Skyblues, il ne s’était même hissé qu’une seule fois dans le dernier carré, en 2016. Cinq ans plus tard, il y est pour la deuxième fois.

Après l’avoir emporté à Dortmund la semaine passée (2-1), ses joueurs se sont à nouveau imposés contre le Borussia, mercredi à l’Etihad Stadium, en quart de finale retour. Encore 2-1. Encore avec Phil Foden dans le rôle du héros. Le milieu de terrain anglais a d’ailleurs couru dans les bras de son entraîneur pour célébrer son but libérateur, dans un match où les Skyblues ont longtemps mené par les partenaires d’Erling Haaland.

"Incroyablement heureux"

"Je suis incroyablement heureux, pour ce club, pour cette organisation, pour notre président, pour les joueurs évidemment et les supporters, jubile Guardiola. Ce n'est que la deuxième fois que ce club arrive en demi-finale, on n'a pas une très grande histoire, mais on commence à la construire. On a été brillant sauf les dix premières minutes où ils ont été bons. Mais on a été tellement bons dans la dernière demi-heure, donc je suis incroyablement heureux d'être dans les quatre meilleures équipes d'Europe."

Reste désormais à décrocher un ticket pour la grande finale d’Istanbul, prévue le 29 mai. Il faudra pour ça éliminer le PSG de Neymar et Kylian Mbappé, qui a frappé un grand coup en sortant le Bayern Munich, au terme d’une double confrontation d’anthologie. "On sera contre des équipes très fortes, mais on essaiera d'arriver en bonne forme et de faire des bons matches, promet Guardiola. Mais pour le moment, je ne veux pas penser au Paris SG, je veux juste profiter. Un dîner avec le staff et l'équipe, bien manger, avant de rentrer à la maison".