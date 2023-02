Liverpool-Real: Le but "horrible" qui a changé le cours du match, selon Klopp

Alors qu’ils menaient 2-0 après 14 minutes de jeu ce mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions, les Reds de Liverpool ont été giflés 5-2 par le Real Madrid à Anfield. Après la rencontre, Jürgen Klopp a tenté d’expliquer cette improbable déconvenue.

Une débâcle historique. Malgré deux buts d’avance au bout d’un quart d’heure de jeu, Liverpool a sombré sur sa pelouse ce mardi soir en 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. Alors que Vinicius a inscrit un doublé pour remettre les deux équipes à égalité avant la pause (21e, 36e), Eder Militao (47e) puis Karim Benzema à deux reprises (55e, 67e) ont permis aux Madrilènes de prendre une très grosse option sur les quarts de finale.

A l’issue de la rencontre, Jurgen Klopp a estimé que le but du 3-2, inscrit de la tête par Militao d’une facilité déconcertante dans les six mètres après un coup franc de Luka Modric, avait tout changé. "Le troisième but qu’on prend est un but horrible, il change le cours du match. À ce moment, on a perdu le momentum et il n’est jamais revenu, a expliqué le coach de Liverpool en conférence de presse. Lors de la seconde période, le Real Madrid a évidemment joué le match qu’il voulait jouer. Les deux buts qu’ils ont ensuite marqués n’étaient pas vraiment pas bien défendus."

"Toute la première période était bonne"

"Le début a été excellent. C'était exactement nous, la façon dont on veut jouer, on leur posait des problèmes partout sur le terrain, on lisait bien le jeu, un début super intensif, a confié le technicien quelques minutes plus tôt au micro de BT. On a mené 2-0. J'ai trouvé que toute la première période était bonne, mis à part les buts (encaissés). Mais on est devenus un peu plus passifs, déjà assez haut sur le terrain, on ne faisait plus le pressing quand on le devait parce que si on devient passifs contre cette équipe, on est punis.”

"La façon dont on a défendu (sur le troisième but) n'était évidemment pas acceptable et après il y avait 3-2, ça n'aide pas contre une équipe qui est si excellente en contre. On a fini par jouer leur jeu et on n'a pas réussi à retrouver le fil. Eux sont devenus plus confiants. C'est un match bizarre, mais on a perdu 5-2 et il y a beaucoup de choses à retenir de ce match.”

Au retour, le 15 mars prochain, les Reds auront besoin d’un exploit retentissant à Bernabeu pour poursuivre leur aventure européenne. Et sauver une saison déjà très mal embarquée avec, en plus de cette immense déconvenue en C1, une triste 8e place en Premier League.