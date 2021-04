Liverpool-Real: "Les efforts sont énormes, mais on tient", savoure Zidane

Pour Zinedine Zidane, interrogé au micro de RMC Sport, le Real Madrid a mérité sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Malgré plusieurs absents et un calendrier très chargé, ses joueurs sont parvenus à sortir Liverpool.

Zinedine Zidane peut être un entraîneur satisfait. Quatre jours après une victoire ultra-importante face au FC Barcelone (2-1) en Liga, son Real Madrid a composté son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Avec un succès 3-1 à l'aller et un nul 0-0 au retour contre Liverpool, les coéquipiers de Karim Benzema ont gagné le droit de défier le Chelsea d'Olivier Giroud pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera le PSG à Manchester City (en exclusivité sur RMC Sport).

"Une qualification méritée"

A Anfield, les Reds auront tout donné. En vain. Malgré plusieurs absents (Sergio Ramos, Raphaël Varane, Lucas Vazquez, Dani Carvajal), les Madrilènes n'ont jamais plié. "On a bien défendu, on a souffert, on s’attendait à un match difficile et compliqué. Mais je pense qu’on a bien contrôlé leurs phases offensives. C’est vrai qu’ils auraient pu marquer mais on aurait aussi pu marquer. Dans l’ensemble des deux matchs, c’est une qualification méritée", a souligné Zidane au micro de RMC Sport.

"La demi-finale contre Chelsea ? Il y a des matchs avant, on va savourer ce soir et il y aura des matchs de championnat. On est contents de se qualifier et après on verra. Ça fait beaucoup d’efforts. C’est ça quand on arrive en fin de saison avec des gros matchs, les efforts sont énormes, mais on tient bon. Moralement on ne peut pas être mieux. On est bien. On va se reposer et penser au prochain match de Liga", a insisté l'entraîneur madrilène. Prochain rendez-vous pour le Real dimanche à Getafe (21h).

