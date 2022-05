Liverpool-Real: polémique autour du but refusé à Benzema, pourquoi l'arbitre a eu raison

En difficulté pendant la première période contre Liverpool en finale de Ligue des champions, le Real Madrid aurait pu ouvrir le score grâce à Karim Benzema, mais Clément Turpin a refusé le but pour un hors-jeu. A juste titre.

Fausse joie pour Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a bien cru ouvrir le score pour son équipe, quelques minutes avant la pause. Malmenés par Liverpool en finale de la Ligue des champions au Stade de France, les Madrilènes auraient pu être sauvés par leur homme providentiel, mais le Nueve s'est vu refuser un but pour hors-jeu. Une action qui a beaucoup fait parler.

Servi par Ferland Mendy en profondeur, Benzema ne peut pas reprendre le ballon en première intention. Le capitaine madrilène cherche à servir un coéquipier en retrait mais ne trouve personne, hormis une forêt de jambes et une grande cacophonie. Le ballon revient dans les pieds du Nueve, qui conclut du gauche. Sur le ralenti, on aperçoit que le Français est bien en position de hors-jeu. La question était de savoir si la remise du genou de Fabinho était intentionnelle ou non.

Le hors jeu de Benzema qui engendre l'invalidation de son but, lors de Liverpool-Real, le 28 mai 2022 © Capture écran TF1

la remise de Fabinho sur le but refusé de Benzema. © Capture d'écran TF1

Le "sauvetage" de Fabinho

Selon les lois de jeu de l'IFAB, "un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire. Effectuer un 'sauvetage' consiste à intercepter, ou tenter d’intercepter, le ballon qui se dirige vers le but avec n’importe quelle partie du corps à l’exception des mains ou des bras (sauf le gardien dans sa propre surface de réparation)."

Le corps arbitral a donc considéré que l'intervention de Fabinho était un sauvetage, le but de Karim Benzema a été logiquement refusé pour hors-jeu, laissant les deux équipes dos à dos à la pause (0-0).