Liverpool-Real: Sergio Ramos positif au coronavirus et forfait pour le quart retour

Le Real Madrid a officialisé le forfait de Sergio Ramos pour le quart de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool ce mercredi (à 21h sur RMC Sport 1). Déjà absent du groupe, le défenseur espagnol a aussi été testé positif au Covid-19 et doit observer une période d'isolement.

Forfait à l'aller puis à nouveau absent lors du Clasico en raison d'une gêne à un mollet, Sergio Ramos ne disputera pas non plus le quart de finale retour de Ligue des champions ce mercredi contre Liverpool à Anfield (à 21h en direct sur RMC Sport 1). Absent du groupe madrilène annoncé ce lundi soir, le défenseur espagnol a également subi un autre revers de fortune. A la veille de son match à Anfield, le Real a confirmé le test positif au coronavirus de Sergio Ramos.

"Le Real Madrid communique que notre joueur Sergio Ramos a donné un résultat positif au dernier test de COVID-19 qui lui a été fait", a indiqué le club espagnol dans un communiqué très bref publié sur son site.

La charnière Nacho-Militao reconduite?

Outre l'absence de Sergio Ramos, le Real Madrid doit également se passer de Raphaël Varane. Le champion du monde tricolore avait lui-même été testé positif à la veille du quart de finale aller contre les Reds, la semaine passée. La partiticipation du Français à la seconde manche est également impossible en raison d'un timing trop juste entre les deux rencontres face au club anglais.

Le forfait de Sergio Ramos, couplé à celui de Varane, devrait pousser Zinédine Zidane à faire confiance à la même charnière qu'au match aller. A Madrid, le duo Nacho-Militao avait signé une prestation sérieuse lors de la victoires des Madrilènes (3-1). Bis repetita ce mercredi?

Libre en juin prochain, et au coeur de négociations compliquées avec le Real, Sergio Ramos va désormais croiser les doigts pour revenir en pleine pour une éventuelle demi-finale.

Si le Real parvient à éliminer Liverpool, le club madrilène affrontera le vainqueur du duel entre Chelsea et Porto (victoire 2-0 des Blues à l'aller). Les matchs du dernier carré de C1 sont prévus les 27 et 28 avril pour l'aller et les 4 et 5 mai pour le retour.

