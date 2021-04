Real-Liverpool: Ramos forfait pour le match aller

Le Real Madrid a communiqué ce lundi le groupe de 21 joueurs qui défieront Liverpool mardi lors du match aller des quarts de finale de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). Victime d'une gêne musculaire, Sergio Ramos est contraint de déclarer forfait face aux Reds. Tout comme Eden Hazard.

Le Real a officalisé lundi le forfait de Sergio Ramos pour la première rencontre face à Liverpool (mardi dès 21h sur RMC Sport 1) lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Victime d'une douleur musculaire et longtemps incertain, le défenseur espagnol ne figure finalement pas dans le groupe madrilène pour le duel face aux Reds.

Eden Hazard est également forfait. De retour à l'entraînement collectif, le milieu offensif belge est trop juste. Zinedine Zidane et son stafff ne veulent prendre aucun risque avec lui avant le sprint final en championnat. L'absence d'Eden Hazard et celle de Sergio Ramos pourraient peser lourd lors de choc face au club anglais et à son trio Salah-Mané-Firmino.

Ramos blessé au mollet

Tout juste revenu de blessure avant la trêve internationale, Sergio Ramos n’a joué qu’une grosse quarantaine de minutes avec la Roja (45 minutes face à la Grèce et 5 minutes contre le Kosovo). A son retour de sélection, le Real Madrid a annoncé que son habituel capitaine souffrait d’une "blessure musculaire au niveau du mollet de sa jambe gauche".

A 35 ans et à quelques jours d’un Clasico décisif pour le titre en Liga, Sergio Ramos sera donc privé des retrouvailles tant attendues avec Mohamed Salah, trois ans après avoir blessé l’Egyptien en finale de C1. En son absence, Zinedine Zidane pourrait s’appuyer sur le duo Varane-Nacho ou pourrait envisager de faire évoluer l’équipe merengue avec trois défenseurs centraux.

