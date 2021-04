Liverpool-Real: Valverde a joué avec une blessure au pied

Federico Valverde n’était pas au meilleur de sa forme mercredi soir face à Liverpool, en quart de finale retour de Ligue des champions (0-0), en témoigne une photo d’un gros hématome au pied, publiée sur les réseaux sociaux. Ce qui n’a pas empêché le Real de se qualifier pour les demi-finales.

Federico Valverde n’a rien laissé paraître mercredi soir à Anfield, mais le milieu uruguayen du Real, reconverti mercredi en latéral droit, a joué avec une blessure au pied. Après la rencontre, sa femme, Mina Bonino, a publié sur Twitter une photo attestant d’un gros bleu au pied. Mais malgré la douleur, le Madrilène a joué toute la rencontre et a participé à la solide prestation défensive du Real.

Federico Valverde a contracté cette blessure au pied avant la rencontre, lors d’un entraînement. Mais, titulaire au poste d'arrière droit pour remplacer Dani Carvajal et Lucas Vazquez, il a malgré tout tenu son rang. Tant mieux pour Zinédine Zidane, qui doit déjà composer avec les blessures qui s’accumulent dans les rangs des Merengues et surtout dans la ligne défensive. Sergio Ramos, Raphaël Varane et Dani Carvajal étaient par exemple absents face à Liverpool.

Vainqueurs 3-1 au match aller, les Madrilènes se sont contentés de museler les offensives des Reds. Calmes et sereins, ils n’ont jamais paniqué malgré les nombreuses occasions de Liverpool, qui a cruellement manqué de réalisme. Le match nul (0-0) leur permet de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions, où ils retrouveront Chelsea (sur RMC Sport).