Liverpool-Villarreal: la réaction sympa d’Henderson quand il apprend que le but ne lui a pas été attribué

C'est au micro de BT Sport, diffuseur de la Ligue des champions sur le sol anglais, que Jordan Henderson a appris qu'il n'était pas considéré comme le premier buteur lors du succès de Liverpool ce mercredi face à Villarreal (2-0), lors d'une demi-finale aller. Le capitaine des Reds a gardé le sourire, mettant en avant un centre "chanceux".

Jordan Henderson aurait pu être le premier buteur de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Villarreal. Mais l'UEFA ne lui a pas donné cet honneur lors de la victoire de Liverpool (2-0), à Anfield. Sur un centre du capitaine des Reds (53e), Pervis Estupiñán a dévié le ballon dans ses cages.

Interrogé au micro de BT Sport après la partie, diffuseur de la compétition sur le sol anglais, Jordan Henderson a appris que ce but était considéré comme contre son camp pour Villarreal. "Je pensais que c'était entré directement", a réagi avec le sourire le milieu anglais, qui répondait aux questions avec Andrew Robertson.

"C'était un peu chanceux"

Surpris par la trajectoire, Geronimo Rulli n'a rien pu faire pour éviter que ce centre ne finisse au fond de ses filets. "C'était un peu chanceux, mais c'était après une belle phase de construction et on a parfois besoin d'un peu de chance face à une équipe avec un bloc bas, a commenté ensuite Henderson sur son centre qui s'est transformé en tir. Cela a été le cas sur le premier but et ça a enflammé le public et heureusement on a pu en inscrire un autre."

Dans la foulée, Sadio Mané a inscrit le but du break (55e) sur un service de Mohamed Salah, permettant à Liverpool de prendre un bel avantage avant le retour mardi prochain. "La pression qu'on a mise était très bonne à la perte du ballon. Dès très haut sur le terrain, la réaction et la volonté de leur causer des problèmes était vraiment, vraiment bonne et ça leur a compliqué la vie par moments. Mais c'est une bonne équipe, le match n'est pas joué et ce sera un test difficile à Villarreal", a prévenu Henderson, méfiant à l'image de Jürgen Klopp avant la demie retour.

En cas de succès, Liverpool retrouvera en finale, au Stade de France, le vainqueur de l'autre demie entre Manchester City et le Real Madrid. Lancés dans la course vers un quadruplé qui serait historique, les Reds pourraient alors défier une nouvelle fois l'équipe de Pep Guardiola, qui lutte avec eux pour le titre en Premier League.