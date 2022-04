Liverpool-Villarreal, les compos: les Reds avec Konaté, Capoue et Coquelin également titulaires

Jürgen Klopp a décidé d’aligner Mohamed Salah, Sadio Mané et Luis Diaz en attaque pour la demi-finale aller de Ligue des champions, ce mercredi à 21h (sur RMC Sport 1). Deux Français sont titulaires pour Villarreal, Francis Coquelin et Etienne Capoue.

Jürgen Klopp a un nouveau trio en attaque: Mohamed Salah, Sadio Mané et Luis Diaz sont de nouveau alignés ensemble pour la demi-finale aller de Ligue des champions contre Villarreal (sur RMC Sport 1, 21h). Ils avaient déjà débuté tous les trois contre Manchester United ou lors du quart de finale aller contre Benfica, ces dernières semaines.

C'est le triptyque qui s'impose pour mener le secteur offensif de Liverpool, en l’absence de Roberto Firmino, touché au pied et indisponible pour le troisième match de suite. Diogo Jota, lui, est laissé sur le banc, après avoir débuté le dernier match de Ligue des champions des Reds.

Coquelin et Capoue titulaires pour Villarreal

Au milieu de terrain, Klopp a aligné Thiago Alcantara, Fabinho et Jordan Henderson, là aussi le trio qui avait joué contre les Red Devils en championnat il y a une semaine. Derrière, Virgil Van Djik pourra compter sur le Français Ibrahima Konaté, préféré à Joël Matip. En plus des latéraux Alexander-Arnold et Robertson.

Pour Villarreal, deux tricolores débutent: Francis Coquelin et Etienne Capoue, associés à Dani Parejo dans l'entrejeu. En l'absence de Gerard Moreno, victime d'un pépin physique, c'est Arnaut Danjuma qui est aligné en pointe de l'attaque.

La compo de Liverpool :

Becker – Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara – Salah, Mané, Luis Diaz

Remplaçants :

Adrian, Kelleher, Milner, N.Keïta, J.Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Diogo Jota, Origi, Matip, R.Williams, Elliott

La compo de Villarreal :

Rulli – Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Estupinan – Chukwueze, Parejo, Capoue, Coquelin, Lo Celso – Danjuma

Remplaçants :

Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Alcacer, Iborra, Triguerros, Dia, Pena, Mandi, Moi Gomez, Pedraza, Aurier