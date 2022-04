Liverpool-Villarreal: Klopp se dit "impressionné" par le travail d’Emery

Avant de recevoir Villarreal en demi-finale aller de Ligue des champions mercredi soir (sur RMC Sport), Jürgen Klopp s’est dit impressionné par le travail d’Unai Emery, "un coach de classe mondiale".

A la veille de la réception de Villarreal en demi-finale aller de Ligue des champions (mercredi 21 heures sur RMC Sport 1), Jürgen Klopp s’est montré très élogieux envers son homologue Unai Emery.

"Wow, impressionnant"

"Nous avons analysé le jeu de Villarreal. J’avais déjà beaucoup de respect pour Unai Emery et Villarreal. Mais je n’avais suivi leurs matchs contre le Bayern et la Juventus que d’un œil. Depuis, j’ai analysé ces matchs. Wow, impressionnant. Emery est obsédé par le moindre détail. Il prépare toutes les situations qui peuvent arriver. Et son équipe exécute ses plans. Il aligne différentes tactiques, met en place différents pressings, il a plusieurs options selon le résultat. C’est vraiment impressionnant", a déclaré l’Allemand en conférence de presse mardi. "Unai est un coach de classe mondiale, il fait un travail excellent", a-t-il insisté.

"La Juve et le Bayern les ont peut-être sous-estimés"

Jürgen Klopp a également estimé que Villarreal avait pu jouer sur l’effet de surprise, en 8e de finale face à la Juve puis en quarts contre le Bayern. "Ils ont peut-être été avantagés lors des deux tours précédents. La Juve et le Bayern les ont peut-être sous-estimés. Mais nous, nous ne faisons jamais cela. Ils ont perdu ce petit avantage", a-t-il jugé.

Villarreal avait effectivement surpris le Bayern en s’imposant en quart de finale aller (1-0), puis s’était accroché pour concéder le nul au match retour à Munich (1-1). Vainqueurs de la Ligue Europa la saison dernière, les Espagnols atteignent le dernier carré de la C1 pour la deuxième fois de leur histoire. La dernière fois, c’était en 2006. Ils avaient finalement été sortis par Arsenal. Depuis, Villarreal n’a jamais réitéré pareille performance. Jusqu’à cette saison.