Losc: Galtier félicite le PSG pour sa victoire au Bayern

A la veille d’affronter Metz vendredi en ouverture de la 32eme journée de Ligue 1, l’entraîneur de Lille, Christophe Galtier, a tenu à saluer la belle victoire des joueurs du PSG face au Bayern Munich (2-3) mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions.

Et si l’exploit du PSG en Bavière faisait les affaires de Lille ? En course pour le titre en Ligue 1, les Parisiens ont de bonnes raisons de rêver aux demi-finales de la Ligue des champions ? Mercredi soir, ils sont allés s’imposer 3-2 sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller. En attendant le verdict du match retour mardi soir au Parc des Princes (21h, en direct sur RMC Sport 1), la perspective d’un calendrier un peu plus chargé pour les champions de France pourrait arranger le Losc, leader du championnat après sa victoire à Paris (0-1), samedi dernier. "Le PSG va disputer son match retour, a rappelé Christophe Galtier, jeudi, à la veille du déplacement à Metz. Félicitations aux Parisiens. C’est une grande performance de battre le Bayern chez lui. Ce sera à mon sens un exploit s’ils arrivent à les éliminer. Sur le match aller, ils se sont donnés les moyens de croire à l’exploit."

"Nous aussi nous avons eu un calendrier chargé"

En attendant une possible demi-finale de C1 pour les Parisiens, le Losc ne fanfaronne pas. Malgré un parcours impressionnant, son entraîneur refuse toujours clairement d’affirmer qu’il vise le titre. L’ex-coach des Verts préfère indiquer qu’outre le PSG, son équipe a deux autres concurrents de poids avec Monaco et l’OL : "Monaco dégage une certaine sérénité et une belle force collective. Lyon va aussi jouer son match de Coupe de France (ce jeudi face au Red Star, ndlr). Paris a peut-être deux matchs de plus mais nous aussi nous avons eu un calendrier chargé. Nous avons su rester en haut du classement. Ces trois équipes ont l’effectif et les qualités pour jouer sur les autres tableaux. Je pense que ça peut se jouer à la dernière journée. Il faudra être performant contre tout le monde." Au classement, le Losc possède trois points d'avance sur le PSG qui se déplacera à Strasbourg samedi après-midi (17h). Monaco et l'OL sont respectivement à 4 et 5 points.