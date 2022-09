Maccabi Haïfa-PSG: Galtier explique ce qu’il a demandé à la MNM après la mauvaise première période

Mené au score dès la 24e minute et auteur d’une première période poussive, le PSG a finalement réussi à renverser le Maccabi Haïfa ce mercredi en Ligue des champions (3-1). A l’issue de la rencontre, au micro de RMC Sport, Christophe Galtier a confié avoir procédé à un ajustement tactique pour que le trio Messi-Neymar-Mbappé soit moins coupé du reste de l’équipe.

Sur le plan comptable, l’opération réalisée sur la pelouse du Maccabi Haïfa est parfaite. Mais, devant un stade bouillant, tout n’a pas été parfait pour le PSG en Israël ce mercredi. Mené au score dès la 24e minute de jeu et auteur d’une première période poussive, le club de la Capitale a dû se réorganiser tactiquement pour finalement aller chercher la victoire lors de cette 2e journée de Ligue des champions (3-1).

>> Revivez Maccabi Haïfa-PSG

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder le PSG en Ligue des champions

"On n’était pas bien organisés, rapidement coupés en deux. Ça a donné une première période très difficile, a confié Christophe Galtier au micro de RMC Sport après la rencontre. Il a fallu rectifier des choses, après la pause on a été beaucoup plus compacts. Les adversaires sont toujours de très bonne qualité en Ligue des champions, il fallait réagir après cette première période plus que moyenne, surtout sur un plan tactique."

Galtier: "Ce n’était pas une question de mauvaise volonté"

Le positionnement du trio offensif, Messi-Neymar-Mbappé, a été au cœur de la réflexion du technicien parisien. "On était coupés, notre bloc équipe était bas et eux étaient haut. À partir du moment où les trois de devant sont descendus pour se remettre dans le bloc, on était mieux. Ce n’était pas une question de mauvaise volonté, mais une question de mauvaise analyse de la pression entre nos milieux et notre trio offensif."

Finalement, le PSG a réussi à s’en sortir et est allé chercher sa deuxième victoire en deux matchs. Après l’égalisation de Messi à la 37e minute, Mbappé (69e) et Neymar (88e) ont mis Paris sur orbite au cours d’une deuxième période nettement mieux maîtrisée.