Maccabi Haïfa-PSG: le résumé vidéo de la victoire poussive de Paris avec les buts de Messi, Mbappé et Neymar

Malgré une ouverture du score surprise des Israéliens, le PSG s'est imposé 3-1 face au Maccabi Haïfa en Ligue des champions. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont marqué les trois buts parisiens de la soirée.

L'essentiel a été fait, mais il s'agit pour l'instant du plus mauvais match de l'ère Galtier. Mené à la surprise générale pendant près d'un quart d'heure, le Paris Saint-Germain s'est finalement imposé 3-1 sur la pelouse du Maccabi Haïfa, mercredi soir pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions. Ce résultat permet au club de rester leader du groupe H à égalité de points avec le SL Benfica, vainqueur dans le même temps face à la Juventus (2-1).

Déjà très peu divertissant face au Stade Brestois lors du week-end passé, le PSG a rendu une copie incomplète. Dans le secteur défensif, Gianluigi Donnarumma n'a pas rassuré ses détracteurs sur son jeu au pied et sa capacité à anticiper le pressing. Sur le côté droit, Nordi Mukiele, remplaçant Achraf Hakimi, n'a clairement pas marqué de points. En l'absence de Presnel Kimpembe, le trio Ramos-Marquinhos-Danilo n'a pas été irréprochable, aussi bien dans les relances que dans les interventions. L'ouverture du score de l'attaquant surinamien Tjarron Chery est d'ailleurs venue punir une montée hasardeuse du vétéran espagnol (24e).

Un but record pour Messi

Avant ce premier but de la soirée, le Paris Saint-Germain aurait pu se faciliter la tâche car les occasions n'ont pas manqué. Kylian Mbappé s'est retrouvé face au gardien adverse dès la 66e seconde, mais aussi dix minutes plus tard. Si le champion du monde français n'a pas été en grande réussite dans sa finition, ses accélérations ont malgré tout causé des problèmes à la défense du double champion d'Israël en titre. C'est d'ailleurs après un gros travail sur le côté gauche qu'il a pu permettre, avec un peu de réussite, à Lionel Messi d'égaliser (37e) et de devenir le premier joueur de l'histoire de la compétition à marquer contre 39 équipes différentes.

En dépit d'un manque de rythme et d'une entente footballistique longtemps approximative, laissant Paris en proie à une nouvelle déconvenue surprise pendant plus d'une demi-heure, la "MNM" a tout de même su montrer qu'elle n'avait pas besoin de forcer face à un adversaire de ce standing. C'est ainsi que Kylian Mbapppé, servi par l'Argentin, a fait basculer la rencontre en faveur des Rouge et Bleu à la 69e minute. Neymar s'est quant à lui chargé de mettre les Parisiens à l'abri à la 88e. Mais à Lyon, dimanche avant la trêve internationale, cette prestation risquera d'être insuffisante.