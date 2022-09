Maccabi Haïfa-PSG: Galtier reconnaît un "renoncement" de la MNM… mais pas un manque d’envie

Sur la pelouse du Maccabi Haïfa, ce mercredi en Ligue des champions (1-3), le PSG a souffert pendant les 45 premières minutes. Selon Christophe Galtier, le club de la capitale a été coupé en deux à cause d’un "renoncement" du trio Neymar-Messi-Mbappé. Mais le coach parisien refuse de parler d’un manque d’envie.

Christophe Galtier l’a confié au micro de RMC Sport: il a fallu procéder à la pause à un sacré réajustement tactique après une première période délicate sur la pelouse de Maccabi Haïfa, ce mercredi en Ligue des champions (victoire 3-1). Pour éviter que le bloc parisien ne soit coupé en deux, il a dû faire descendre le trio Messi-Neymar-Mbappé d’un cran.

En conférence de presse, le technicien parisien a été relancé sur le sujet. Selon lui, les difficultés entrevues en première période étaient-elles causées par un manque de travail de son trio offensif ? "Ce n'est pas un problème d'investissement, c'est qu'ils ont vite lâché parce que, derrière, ça ne suivait pas, a tranché Galtier. Il y a eu un renoncement qui est arrivé trop rapidement en première période, mais pas un manque d'envie."

Galtier: "On a beaucoup parlé à la pause"

"On en a beaucoup parlé à la pause. La pause a été consacrée à ce positionnement-là, a-t-il poursuivi. C’est pour ça qu’il y a une grande différence entre la première et la deuxième période. Ils voulaient récupérer le ballon le plus rapidement possible alors qu’ils doivent être les premiers à gérer les premières relances. A partir du moment où on a été coupés en deux, il y a eu du renoncement."

Sur RMC Sport 1, le coach du PSG avait déjà confié avoir été contraint de revoir sa tactique. "Il a fallu rectifier des choses, après la pause on a été beaucoup plus compacts. On était coupés, notre bloc équipe était bas et eux étaient haut. À partir du moment où les trois de devant sont descendus pour se remettre dans le bloc, on était mieux."

Finalement, le PSG a réalisé un second acte de bien meilleure facture et est allé chercher sa deuxième victoire en deux matchs en Ligue des champions. Après l’égalisation de Messi à la 37e minute, Mbappé (69e) et Neymar (88e) y sont allés de leur but pour compléter la belle soirée de la MNM.