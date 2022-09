Maccabi Haïfa-PSG: Neymar s’en prend à l’arbitre après avoir reçu un jaune pour sa célébration

Neymar a écopé d'un avertissement à la 89e minute de la rencontre Maccabi Haïfa-PSG en Ligue des champions (1-3) à cause de sa fameuse célébration "grimace", l'arbitre ayant estimé que le Brésilien chambrait le public israélien. Après le match, le Ney a interpellé à plusieurs reprises l'officiel sur les réseaux sociaux.

Il n’a pas mis longtemps avant de dégainer sur les réseaux sociaux. Ce mercredi soir, une grosse demi-heure après la fin de la rencontre de Ligue des champions entre le Maccabi Haïfa et le PSG (victoire de Paris 3-1), Neymar s’en est pris à l’arbitre du match, Daniel Siebert. En cause, le carton jaune qui lui a été infligé à cause de son habituelle célébration "grimace", juste après avoir inscrit le troisième but parisien.

L’arbitre allemand de la rencontre a estimé que le Brésilien chambrait le public israélien, c’est pourquoi il l’a sanctionné d’un avertissement. De quoi provoquer la colère du Parisien. "Je demande maintenant, d'accord ?", a twitté le Parisien, avec un hashtag "Libération de la célébration Daniel Siebert", en référence au nom de l'arbitre.

Quelques minutes plus tard, il en a remis une couche sur Twitter. D’abord en partageant une vidéo de sa célébration et en interpellant encore l’officiel de la rencontre. Puis en développant sa pensée.

"Un grand manque de respect"

"Manque total de respect pour l'athlète, s’indigne le Brésilien, qui avait notamment utilisé cette célébration lors de la tournée au Japon pour répondre à ses détracteurs au Brésil... Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je reçois un carton jaune pour n'avoir rien fait et je subis quand même un préjudice. Et l'arbitre ? Je ne dis même pas qu'il a fait une erreur, il en a fait une ! Un grand manque de respect."

Dans une vidéo vraisemblablement prise dans les vestiaires, le Ney a également pris le temps de partager sa colère avec ses followers sur Instagram. "Le football est de plus en plus ennuyeux ! (...) Je me prends un carton jaune pour une célébration. La prochaine fois je préviendrai les arbitres", se désole l’ancien du Barça. Malgré la victoire et son but, il termine cette soirée plutôt chafouin.