Maccabi Haïfa-PSG: la belle image d'enfants qui se ruent sur Messi pour lui faire des câlins

Au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse, avant le coup d'envoi du match entre le Maccabi Haïfa et le PSG (1-3), Lionel Messi a été enlacé par plusieurs enfants, subjugués par sa présence.

Il y a les superstars du football et il y a ceux qui sont encore plus que ça. C'est évidemment le cas de Lionel Messi, icône à l'international, plus attendu que n'importe qui d'autre à chaque fois qu'il s'apprête à disputer un match, que ce soit sous les couleurs du Paris Saint-Germain ou avec le maillot de la sélection argentine.

On en a eu un nouvel exemple ce mercredi soir, juste avant la rencontre entre le PSG et le Maccabi Haïfa en Ligue des champions. Alors que les joueurs parisiens arrivaient sur la pelouse, salués par les enfants qui les accompagnaient comme toujours au moment de l'hymne de la compétition, Lionel Messi a eu droit à une réception particulière.

Messi de nouveau enlacé par un supporter en fin de match

Dès qu'ils ont aperçu l'Argentin, les enfants ont détourné leur attention des autres joueurs, se précipitant pour enlacer Messi - puis Mbappé, qui arrivait juste derrière. Certains sont même restés immobiles, incapable de réagir face à la présence du septuple Ballon d'or.

En fin de match, un supporter a également pénétré sur la pelouse, interrompant la rencontre quelques instants, pour venir embrasser lui aussi Lionel Messi. L'Argentin, avec un but et un passe décisive au cours du match, a donné le spectacle attendu à ceux qui étaient venus le voir.