City-Atlético: l’immense explosion de joie de Guardiola sur le but des Sky Blues

Pep Guardiola a laissé exploser sa joie sur le but victorieux de Kevin de Bruyne, ce mardi lors du quart de finale aller de Ligue des champions remporté par Manchester City contre l’Atlético de Madrid (1-0). La bouteille d’eau du coach espagnol a notamment passé un sale quart d’heure.

Pep Guardiola a vécu le but victorieux de Kevin De Bruyne de manière extrêmement intense. Ce mardi soir, lors du quart de finale aller de Ligue des champions remporté 1-0 par les Sky Blues contre l’Atlético, l’entraîneur de Manchester City a laissé exploser sa joie au moment où le milieu de terrain belge a trouvé le chemin des filets.

>> Revivez City-Atlético (1-0)

Le regard d’abord fixé sur le ballon, le technicien espagnol a ensuite célébré le but comme il se doit lorsque De Bruyne a réussi à tromper Jan Oblak. Après s’être retourné le poing serré vers les tribunes de l’Etihad Stadium, Guardiola s’est ensuite déchaîné sur sa pauvre bouteille d’eau. À la suite d’un nouveau geste conquérant en direction du public, il s’est rapidement rassis pour se replonger à nouveau dans sa rencontre.

Un succès précieux

Après avoir longtemps buté sur la muraille érigée par Diego Simeone, les Anglais ont donc réussi à arracher un succès précieux qui les rapproche un peu des demi-finales. La joie de Guardiola était d’ailleurs proportionnelle aux difficultés rencontrées par ses joueurs pour trouver la faille.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

"On a affronté un adversaire très difficile à jouer. On a eu des occasions de marquer, on verra comment ça se passe à Madrid, a réagi le technicien espagnol au micro de BT. On devait être concentrés aujourd'hui, ce n’est pas une équipe facile. Dans cette compétition, il faut marquer et il faudra essayer de marquer encore au match retour.”