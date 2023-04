Manchester City-Bayern Munich: "bye bye Bayern", la presse anglaise en feu après la claque reçue par le club allemand

Après la démonstration des Cityzens face au Bayern mardi soir (3-0) en quarts de finale de la Ligue des champions, la presse anglaise n'a pas manqué de tacler gentiment le club bavarois, considérant que les hommes de Pep Guardiola ont presque déjà leur billet pour le dernier carré de la compétition.

City a un pied en demi-finales de la Ligue des champions. Mardi soir à l'Etihad, Kevin de Bruyne et ses partenaires ont pris un gros avantage sur la qualification pour le dernier carré en étrillant le Bayern Munich (3-0) à domicile en quarts de finale aller.

Les statistiques sont formelles : après un tel résultat, les Cityzens ont 73% de chances de poursuivre leur route dans la compétition. Et ce mercredi, la presse anglaise ne manque pas de souligner cette très forte probabilité. "Ils pensent que c'est fini" titrent notamment le Sun et le Daily Star Sport, en mettant en avant la nouvelle grosse prestation d'Erling Haaland dans un jeu de mots.

Haaland plébiscité par la presse anglaise

L'attaquant norvégien est également à la Une du Daily Express. Auteur d'une passe décisive sublime pour son coéquipier Bernardo Silva sur le deuxième but, c'est lui qui est allé parachever le score à la 77e minute sur une reprise du pied droit. De quoi venir gonfler des chiffres qui donnent le tournis : cette saison, le joueur de 22 ans a inscrit 45 buts toutes compétitions confondues, plus haut total pour un joueur de Premier League sur une seule et même campagne.

Bernardo Silva et Erling Haaland à la Une du carnet sport du Daily Express après leur victoire face au Bayern avec City, le 11 avril 2023. © Daily Express

City déjà en demies ? Pas pour Guardiola

Le Mirror, quant à lui, se veut un brin plus chambreur envers le Bayern Munich. Le quotidien britannique considère que la qualification est d'ores et déjà assurée pour les hommes de Pep Guardiola, avant même le match retour mercredi prochain à l'Allianz Arena.

Après le coup de sifflet final en conférence de presse, l'entraîneur des Cityzens s'est toutefois montré beaucoup plus prudent : "Je m'attends à tout. Sur un match tout est possible. Les joueurs sur le terrain et au bord du terrain ont vu la prestation du Bayern, je n'ai pas besoin de les avertir. Ils sont vraiment très bons, leurs matches en poule et jusqu'ici ont été excellents et en Europe, on sait que cette équipe est spéciale. Pour sortir ce type d'équipe, il faut faire deux bons matches pas juste un seul."