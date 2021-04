Manchester City-Dortmund: les joueurs sous la menace d’une suspension face au PSG

Le PSG affrontera en demi-finale de la Ligue des champions le vainqueur du duel entre Manchester City et Dortmund (21h, sur RMC Sport 2). Plusieurs joueurs pourraient manquer la demie aller face à Paris en cas de carton jaune reçu ce mercredi. Dont Erling Haaland.

Qui face au PSG en demi-finale de la Ligue des champions? La question qui taraude tous les Parisiens ce mercredi sera tranchée ce soir au terme du quart de finale retour entre le Borussia Dortmund et Manchester City (21h, sur RMC Sport 2). Avantage avant la rencontre aux Cityzens, vainqueurs 2-1 au match aller. Mais le but à l’extérieur inscrit par Marco Reus pourrait compter.

La menace pèse sur Haaland

Un autre élément est à prendre en compte pour les suiveurs parisiens de cette rencontre. Celui des joueurs sous la menace d’une suspension pour la demi-finale aller face au PSG (le 27 ou 28 avril) en cas de carton jaune reçu ce mercredi soir. Côté Dortmund, on tremble avec deux cadres sous la menace: Erling Haaland et Emre Can. Le buteur norvégien a écopé de deux cartons jaunes lors de la double confrontation en 8e face au FC Séville.

A Manchester City, ce sont également deux titulaires qui sont en danger: Joao Cancelo et Fernandinho. Les Parisiens ont eux évité l’écueil du carton jaune reçu juste avant la remise à zéro des compteurs de l’UEFA, à partir des demi-finales. Neymar en premier lieu qui a disputé les deux rencontres des quarts de finale sans faillir dans la discipline. Marco Verratti, Idrissa Gueye et Layvin Kurzawa étaient également sous la menace. Elle est désormais envolée. De quoi attendre sereinement Cityzens ou Borussen.