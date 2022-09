Manchester City: Erling Haaland est parti sur les bases… de 100 buts cette saison

Selon les calculs du média anglais Sky Sports, Erling Haaland (22 ans) est parti sur des bases stratosphériques de 100 buts sur une saison avec Manchester City. Même s’il ne s’agit que de calculs mathématiques.

Rien n’affecte le rendement hallucinant d’Erling Haaland (22 ans). Pas même un transfert à Manchester City. Machine à buts à Salzbourg, puis Dortmund, l’attaquant norvégien signe des débuts canons sous les couleurs de sa nouvelle équipe avec 13 buts en neuf matchs, dont une dernière réalisation défiant les lois de la physique mercredi contre… Dortmund (2-1). Le média anglais Sky Sports s’est lancé dans des calculs pour chiffrer le total que le Norvégien pourrait atteindre en fin de saison.

S’il poursuivait avec le même ratio, le même temps de jeu et atteignait les finales de toutes les compétitions, il conclurait la saison à 102 buts. Il atteindrait même les 113 réalisations s’il jouait chaque minute de tous ces matchs. Le média anglais s’est basé sur l’utilisation de l’attaquant cette saison et rappelle qu’il est régulièrement remplacé par Pep Guardiola (il a manqué 55 minutes de jeu).

Il se base aussi sur ses temps de passage au-dessus de la concurrence: il est celui qui marque le plus fréquemment en Europe (1,86 but par match devant Beto, 1,58 et Ansu Fati, 1,50) parmi les joueurs ayant cumulé plus de 108 minutes de temps de jeu. Il figure aussi en tête des expected goals en Premier League en ayant marqué près de quatre buts de plus que les 6,4 attendus selon les occasions qu’il s’est procurées (il compte 10 réalisations en Premier League). Il est aussi le joueur qui compte le plus de tirs cadrés (15), ce qui illustre sa finition clinique avec un but chaque tir cadré et demi.

Un but tous les 13 ballons touchés

Pour entrer plus dans le détail, Sky Sports remarque le taux de conversion presque parfait de Haaland quand il se situe sur le côté gauche de la surface (cinq buts sur six tirs cadrés). Positionné en pointe, le Norvégien a peu d’appétence pour participer au jeu et touche donc peu de ballons. Mais il convertit les rares qu’il touche. Il n’a ainsi négocié que… huit ballons contre Bournemouth (4-0, une passe décisive, le 13 août dernier). Un dernier chiffre donne le tournis: depuis le début de saison, Haaland marque en moyenne un but tous les 13,2 ballons touchés.