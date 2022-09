Ligue des champions: le bijou de Haaland pour ses retrouvailles avec Dortmund

Erling Haaland a marqué ses retrouvailles avec Dortmund en inscrivant un but exceptionnel, en fin de match, qui a donné la victoire à Manchester City (2-1). Le Norvégien n'a pas célébré, par respect pour son ancien club.

Depuis quelques jours, autour de l'Etihad Stadium, on ne parlait que de ça. La nouvelle star de Manchester City, Erling Haaland, était sur le point de retrouver son ancienne équipe de Dortmund en Ligue des champions. Le Norvégien n'a pas manqué ses retrouvailles, offrant la victoire aux Cityzens grâce à un but acrobatique surréaliste en fin de rencontre.

Servi par João Cancelo d'un centre délicieux de l'extérieur du pied, Haaland s'est élevé entre Guerreiro et Schlotterbeck, les deux défenseurs du BVB, pour conclure lui aussi avec l'extérieur du pied, à une hauteur invraisemblable. Toujours aussi impressionnant athlétiquement, le Norvégien a mis son pied gauche là où les autres mettent au mieux la tête.

Un air de Zlatan ou de Cruyff

Son but a rappelé aux plus jeunes les facéties de Zlatan Ibrahimovic, capable lui aussi de buts acrobatiques. Les plus anciens, eux, font le lien avec Johan Cruyff, auteur d'un but très similaire, sauf que marqué de l'autre côté et donc du pied droit, en 1973 lors d'un match entre le Barça et l'Atlético de Madrid.

Erling Haaland, lui, en est déjà à 13 buts cette saison en seulement 9 rencontres. Le nouvel attaquant de Manchester City n'a connu que deux matchs sans marquer : le Community Shield contre Liverpool, fin juillet, et la rencontre de Premier League contre Bournemouth, il y a un mois, lors de laquelle il avait quand même donné une passe décisive.