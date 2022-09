Ligue des champions: Haaland bourreau de Dortmund, zéro pointé pour la Juve... l'essentiel de la soirée

Dans le groupe du Paris Saint-Germain, la Juventus a été battue à domicile par le Benfica (2-1). Erling Haaland, lui, a marqué ses retrouvailles avec Dortmund par un but exceptionnel pour donner la victoire à Manchester City (2-1).

Groupe A : Naples s’en sort au bout du troisième pénalty

Il a fallu trois pénalties aux Napolitains pour réussir à marquer face aux Glasgow Rangers (3-0). Zielinski, peu avant l’heure de jeu, a buté deux fois de suite sur McGregor, après que l’arbitre a donné à retirer son premier pénalty, bien suivi par Politano, qui s’est cru buteur mais qui avait pénétré trop tôt dans la surface. Le même Politano a ensuite tiré lui-même le deuxième pénalty sifflé pour Naples, à la 68e, ouvrant finalement le score.

Réduits à 10, les Ecossais n’ont pas été capables de revenir. Raspadori et Ndombele ont corsé l’addition en fin de match. Les Italiens prennent donc seuls les rênes du groupe A avec 6 points, devant Liverpool et l’Ajax, qui se sont affrontés hier. Les Rangers, de retour en Ligue des champions cette saison, ont perdu leurs deux premiers matchs dans ce groupe très compliqué.

Groupe E : Première contrariée pour Potter avec Chelsea

Pour sa première à la tête de Chelsea, Graham Potter imaginait sans doute un peu mieux. A Stamford Bridge, les Blues ont été accrochés par Salzbourg (1-1), peut-être encore chamboulés par leur défaite de la semaine dernière contre le Dinamo Zagreb, qui a mené au licenciement de Thomas Tuchel. Raheem Sterling avait pourtant donné l’avantage à Chelsea, au retour des vestiaires, mais les Autrichiens ont égalisé sur une belle contre-attaque terminée par Noah Okafor.

Au classement, les Blues sont derniers de leur groupe, dominé par l’AC Milan, vainqueur plus tôt dans la soirée face à Zagreb (3-1), grâce notamment à un but d’Olivier Giroud. Graham Potter a pu prendre ce soir la mesure du travail qu’il va devoir effectuer.

Groupe F : Service minimum pour le Real

Après le match nul entre le Shakhtar et le Celtic Glasgow (1-1), en début de soirée, le Real Madrid a fait le boulot pour prendre seul la tête de son groupe face à Leipzig (2-0). Mais il a fallu être patient. Mis en échec pendant 80 minutes par Leipzig, la délivrance est venue de Federico Valverde, bien servi par Vinicius et auteur d’un joli enchaînement crochet-frappe du gauche. Les tenants du titre madrilènes, privés de Karim Benzema, blessé, ont doublé la mise en toute fin de match grâce à Asensio, et ont assuré le minimum syndical.

Groupe G : Haaland forcément buteur à Dortmund

On attendait les retrouvailles d’Erling Haaland avec Dortmund : le Norvégien a vécu un match compliqué, mais comme souvent, il a fini par marquer (2-1). A la 84e minute, sur une passe incroyable de João Cancelo, l’attaquant de Manchester City a offert une conclusion acrobatique, tout en extension dans les airs, et n’a pas célébré. Le deuxième bijou de la soirée, après un but déjà exceptionnel de John Stones, quatre minutes plus tôt, d’une frappe soudaine aux 25 mètres.

Dortmund a pourtant cru tenir le bon bout suite à l’ouverture du score de Jude Bellingham en début de deuxième période. Finalement, les Allemands cèdent la tête du groupe aux Anglais. Dans l’autre rencontre, Séville et Copenhague n’ont pas trouvé l’ouverture (0-0) et se partagent leurs premiers points dans cette campagne européenne.

Groupe H : La Juventus encore battue

La Juventus s’imaginait sans doute un autre début de campagne européenne. Pendant que le PSG s’impose, même difficilement, les Italiens ont enchaîné une deuxième défaite en autant de rencontres face au Benfica Lisbonne (2-1). Les hommes de Massimiliano Allegri avaient pourtant débuté parfaitement, avec l’ouverture du score de Milik après quatre minutes de jeu. Mais le Benfica, avec un jeu flamboyant, a renversé le match en deux temps.

Avant la pause, João Mario a égalisé sur pénalty, puis David Neres a donné l’avantage aux Portugais au retour des vestiaires. Les Lisboètes, prochains adversaires du PSG en Ligue des champions, suivent pour le moment le rythme des Parisiens. La Juve, de son côté, est à hauteur du Maccabi Haïfa, avec zéro point en deux matchs.