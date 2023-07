Manchester City: Gabriel Jesus raconte le jour où Guardiola l'a fait pleurer avant un match contre le PSG

Gabriel Jesus est revenu mercredi sur les raisons de son départ de Manchester City en 2022. L'attaquant brésilien d'Arsenal a raconté comment Pep Guardiola l'avait écarté des titulaires avant un match important contre le Paris Saint-Germain, afin de faire jouer un défenseur en faux 9.

Tacticien de génie pour les uns ou entraîneur frustrant pour les autres, Pep Guardiola ne laisse pas indifférent. Très ferme sur ses idées de jeu, le Catalan se lance parfois dans des expérimentations tactiques un peu folles ou surprenantes. Quitte à se mettre certains de ses joueurs à dos.

Interrogé mercredi sur la fin de son aventure à Manchester City, Gabriel Jesus a expliqué comment son ex-coach l'avait poussé à partir pendant l'été 2022. Selon le Brésilien, son choix de rejoindre Arsenal n'est pas sorti de nulle part et a été une conséquence directe d'un coup tactique tenté par Pep Guardiola quelques mois plus tôt.

Guardiola a préféré Zinchenko à Gabriel Jesus

Pourtant recruté par Pep Guardiola en 2017, le buteur est tombé en disgrâce lors de la saison 2021-2022. Et notamment pour la réception du Paris Saint-Germain pendant les poules de la Ligue des champions en novembre 2021. Rival du PSG pour la première place, le Skyblues avaient finalement évolué sans attaquant de pointe face à l'équipe de Mauricio Pochettino.

Une innovation tactique que Gabriel Jesus avait appris à deux heures du match. Surtout, Pep Guardiola lui avait préféré Olexandr Zinchenko, habitué à jouer latéral gauche sous les ordres de l'entraîneur catalan. "Il y a eu un match de Ligue des champions contre le PSG à domicile et dans lequel il a mis Zinchenko comme faux 9. Un truc de fou, a lâché Gabriel Jesus dans le podcast de Denilson. La veille, il ne l'avait même pas utilisé à l'entraînement, il m'avait mis comme attaquant... Zinchenko a même plaisanté avec moi en me disant qu'il s'était senti mal pour moi."

"J'ai pleuré et j'ai appelé ma mère"

Particulièrement frustré par ce choix qu'il n'a pas compris, Gabriel Jesus a ensuite confié qu'il en avait pleuré avant le match contre Paris: "Il nous a dit l'équipe... Je n'ai même pas mangé. Je suis allé directement dans ma chaambre en pleurant, a encore enchaîné l'international auriverde. J'ai appelé ma mère pour lui parler: 'Je veux partir'. Je rentrais chez moi, parce qu'il avait mis Zinchenko et pas moi. Il a mis un arrière gauche à ma place. Je suis devenu fou."

Gabriel Jesus et Zinchenko réunis à Arsenal

Remplaçant au coup d'envoi de ce match face aux Franciliens, Gabriel Jesus était dépité sur le banc de touche. Encore plus lorsque Kylian Mbappé a ouvert le score. Finalement lancé par Pep Guardiola pour tenter d'inverser la tendance, le Brésilien a brillé avec une passe décisive pour Raheem Sterling et le but vainqueur (2-1).

"Le match suivant (contre Leipizig) je pensais jouer et je n'ai pas joué, a poursuivi le buteur de 26 ans. [...] Il y avait beaucoup de choses comme cela avec lui [Guardiola] et ce n'était pas facile. C'était vraiment dur. C'est là que j'ai décidé, je ne voulais plus rester. Et j'ai décidé de partir." Quelques mois après ce douloureux match contre le PSG, Gabriel Jesus a rejoint Arsenal... tout comme Olexandr Zinchenko qui a aussi rejoint les Gunners.